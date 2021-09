«Archer» folgt den «Simpsons»

US-Fernsehen

Die Fernsehsendung aus dem Hause Disney hat inzwischen 13 Staffeln.

Die gelbe Familie aus Springfield ist mit 33 Staffeln die Nummer eins in den Vereinigten Staaten von Amerika, abervon FXX ist auf den Fersen. Die Animationsserie wird eine 13. Staffel bekommen, teilte das zuständige Mutternehmen FX mit, das ebenfalls zu Disney gehört. Staffel 13, die aus acht Episoden bestehen wird, wird 2022 erstmals ausgestrahlt. Wie bei der zwölften Staffel werden die neuen Episoden zunächst auf FXX ausgestrahlt und am nächsten Tag auf FX on Hulu zu sehen sein."«Archer» ist nach wie vor eines der Aushängeschilder von FX und wir freuen uns, sein Erbe mit einer weiteren weltumspannenden Staffel fortzusetzen", so Nick Grad, President of Original Programming bei FX. "Wie Sterling Archer selbst sind auch Adam Reed, Matt Thompson, Casey Willis und das gesamte Team von Floyd County Productions unendlich kreativ und finden immer einen Weg, sich selbst zu übertreffen. Unser Dank gilt ihnen und der unglaublichen Sprecherriege, die diese bei den Fans beliebte Spionage-Comedy so frisch und aufregend wie eh und je halten."Wie genau Mallory Archer in der 13. Staffel auftreten wird, ist noch nicht bekannt, da Walter im März 2021 im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Zuvor war berichtet worden, dass sie die Aufzeichnung aller Episoden für Staffel zwölf abgeschlossen hatte. Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, wird das Thema in den kommenden Episoden von Staffel zwölf behandelt werden.