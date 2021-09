Auf alte Pferde sollst du setzen: «Law & Order»

US-Fernsehen

Der Fernsehsender NBC kehrt zu seiner früheren Erfolgsserie zurück.

Schon länger wollten die Verantwortlichen bei NBC die Fernsehseriezurückbringen, nun hatte das Unterfangen Erfolg. Es wird eine 21. Staffel geben, nachdem das Format vor elf Jahren mit 456 Episoden abgesetzt wurde. Dick Wolf, Erfolgsproduzent, hat die Serie unter anderem auch der Konkurrenz von TNT und AMC angeboten.Rick Eid wird als Showrunner der neuen Version der Serie von Wolf Entertainment und Universal Television fungieren. «Law & Order»-Schöpfer Dick Wolf hat sich seit Jahren dafür eingesetzt, dass die Mutterserie mit neuen Episoden in die Primetime zurückkehrt. "Es gibt nur sehr wenige Dinge im Leben, die buchstäblich wahr gewordene Träume sind", sagte Wolf. "Dies ist meiner."«Law & Order» hat mehr als ein Dutzend Spin-offs hervorgebracht, die NBCUniversal weltweit Milliarden von Dollar an Lizenzeinnahmen eingebracht haben. «Law & Order: SVU», das 1999 auf NBC ausgestrahlt wurde, hat inzwischen die Laufzeit der Originalserie überdauert und läuft bereits in der 23. Staffel.