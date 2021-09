Green Seven Week: Essen steht im November im Mittelpunkt

TV-News

In diesem Jahr gibt es zwei Primetime-Sendungen während der Green Seven Week.

Nach Bienen, Wasser, Eis, der Zukunft, Meeren und Wald steht in diesem Jahr das Thema Essen im Mittelpunkt der Green Seven Week im Fokus. In der ersten Novemberwoche möchte ProSieben mit seiner traditionellen Aktionswoche die vermeintlich gesunde Ernährung genauer unter die Lupe nehmen. Dazu startet man in diesem Jahr gleich zwei Primetime-Sendungen, denn sowohl Jenke von Wilmsdorff als auch das Quartett Stefan Gödde, Viviane Geppert, Claire Oelkers und Raphael Lauer nehmen sich der Sache an.Jenke wird am Montag, den 1. November, sein neues Experiment vorstellen. Darin möchte er am eigenen Leib herausfinden, wie sich versteckte Schadstoffe in unserem Essen auf uns auswirken können. Er geht der Frage nach, wie krass die Schadstoffbelastung in vermeintlich gesunden Lebensmitteln aus unseren Supermärkten wirklich ist. Der Investigativ-Reporter ernährt sich für das Experiment einen längeren Zeitraum von den am stärksten belasteten Lebensmitteln. Damit steht auch fest: «Zervakis & Opdenhövel. Live.» werden nicht Teil der Green Seven Week sein, schließlich ist das Jenke-Experiment auf deren angestammten Sendeplatz am Montagabend programmiert.Am Mittwoch, 3. November, steht dann das zweite Primetime-Event auf dem Plan. Imprüfen Stefan Gödde, Viviane Geppert, Claire Oelkers und Raphael Lauer eines der Lieblingsgerichte der Deutschen: Pasta mit Tomatensauce. Um herauszufinden, was eigentlich in dem Gericht wirklich drinsteckt, reisen die Reporter in die Anbaugebiete der einzelnen Produkte. Ihr Weg führt sie von Deutschland, Italien und Frankreich bis nach China, dem größten Tomatenexporteur der Welt, und Kanada, wo riesige industrialisierte Weizenfelder die Grundzutat für Nudeln liefern.„Green Seven verspricht in diesem Jahr: 'Die Wahrheit über unser Essen.' Ein Thema, wie es relevanter nicht sein könnte. Ein Thema, das jede:n von uns, überall und jeden Tag etwas angeht. Auch deswegen haben wir mit dem neuen Experiment von Jenke und dem «Green Seven Report» erstmals zwei Prime-Time-Formate bei Green Seven. Viele von uns bemühen sich schon längst um eine gesunde und gute Ernährung – für sich selbst, für unsere Kinder und unseren Planeten. Aber tun wir dies auch richtig? Und was können wir dabei besser machen, ohne auf etwas zu verzichten?", fragt sich ProSieben-Chef Daniel Rosemann.Auch die ProSieben-Magazine «taff» und «Galileo» widmen sich eine Woche lang dem Thema Essen. Über den Tag verteilt vermitteln 90-sekündige Infoclips zudem weiteres Wissen.