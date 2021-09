Warner-CEO Kilar enttäuscht, dass er seinen Job verlieren wird

Vermischtes

Der Chef des Produktionsunternehmens räumte ein, dass der Kino-Schritt übertrieben war. Außerdem werde es im Streaming nun zu einem Umbruch kommen.

Der Vorstandsvorsitzende von Warner Bros, Jason Kilar, wird bei der Fusion zwischen WarnerMedia und Discovery wohl seinen Job im nächsten Jahr verlieren. Bei der Code Conference von Vox Media sagte er, er sei enttäuscht. "Ich bin ein Mensch, also in diesem Zusammenhang, ja", teilte der Geschäftsführer mit. Er habe die Zeit bei WarnerMedia genossen und hätte diese auch gerne länger ausgeübt.Bis zum Abschluss der Transaktion, so Kilar, werde er weiter daran arbeiten, "WarnerMedia für die nächsten hundert Jahre aufzustellen". Alle Warner Bros.-Filme auch bei HBO Max ohne Mehrkosten anzubieten, war ein viel zu unüberlegter Schritt. "Wir haben uns bemüht, das Richtige zu tun, was die Kommunikation angeht", sagte Kilar. Aber im Nachhinein betrachtet, hätten wir uns mehr als einen Monat Zeit nehmen sollen, um die 170 Gespräche mit den Talenten zu führen, die in der Warner Bros. 2021-Filmreihe vertreten sind", sagte er."Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir jeden einzelnen Film so behandeln werden, als wäre er aus wirtschaftlicher Sicht für die Teilnehmer ein Blockbuster, dass wir fair und großzügig sein werden und dass wir das Richtige tun werden", sagte Kilar. Die Investitionen der Branche in das Streaming hätten ihren Höhepunkt erreicht, so Kilar, und es sei für einige Akteure wahrscheinlich nicht mehr tragbar, weiterhin so viel Geld in ihr Geschäft zu stecken. Das bedeutet, dass es zu einem Umbruch kommen wird, sagte er. "Es wird eine geringe Anzahl von Diensten geben, für die man sich täglich interessiert", sagte er.