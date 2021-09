Starker Staffelstart für «Die Rosenheim-Cops»

Quotennews

Die erste von 26 neuen Episoden hervorragend an. Die Nachmittagswiederholung hatte bei den jungen Zuschauern Probleme.

Die Fernsehzuschauer durften sich am Dienstag um 19.25 Uhr auf die erste von insgesamt 26 neuen-Folgen freuen. Außerdem hat die Produktionsfirma Bavaria Film ein Winterspecial umgesetzt, das ebenfalls auf Sendung gehen soll. Die Auftaktepisode verfolgten nun 4,41 Millionen Fernsehzuschauer, die von Dagmar Rehbinder geschriebene Folge verbuchte einen Marktanteil von 17,4 Prozent.Bei den jungen Menschen erreichte die Episode „Bauer sucht Bauer“, in der der Jungbauer Christian Porz beim Traktorfahren erschossen wurde, 0,39 Millionen. Dieses filmische Werk erlangte gute sieben Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Vorfeld der Serie verzeichneten die-Nachrichten 4,38 Millionen Zuschauer, wovon 0,39 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile bewegten sich bei 20,8 und 10,1 Prozent.Bereits um 16.10 Uhr schickte das ZDF eine elf Jahre alte Ausgabe derauf Sendung. Die mit Joseph Hannesschläger besetzte Geschichte aus dem November 2010 erreichte 2,40 Millionen Zuschauer, der Marktanteil von „Tod in den Ferien“ belief sich auf 23,8 Prozent. Die Reichweite am Nachmittag belief sich auf nur 0,09 Millionen junge Menschen, der Marktanteil ließ sich mit mauen 4,9 Prozent beziffern.