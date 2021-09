«Iron Mike»: Russel Hornsby spielt Don King

US-Fernsehen

Die Hulu-Serie um Mike Tyson hat einen weiteren bekannten Darsteller.

Der Schauspieler Michael Russell Hornsby hat einen Vertrag unterschrieben, dass er in der kommenden Hulu-Serie «Iron Mike» Don King spielen wird. Hornsby schließt sich dem bereits angekündigten Hauptdarsteller Trevante Rhodes an, der Tyson spielen wird. Die Serie soll eine Auseinandersetzung mit dem wilden, tragischen und kontroversen Leben und der Karriere von Tyson sein, einer der polarisierendsten Figuren der Sportkultur.Die Produktion der achtteiligen Serie ist derzeit im Gange. Die Figur des King wird als skrupelloser Ehrgeizling mit einer auffälligen Persönlichkeit beschrieben. Er ist ein berüchtigter Boxpromoter, der Tysons Boxkarriere auf die nächste Stufe hebt. Er ist ein Geschäftsmann, strategisch, belastbar und weiß, wie er alles zu seinen Gunsten nutzen kann.King trat in die Welt des Boxens ein, indem er ursprünglich Kämpfe für Muhammad Ali promotete, darunter den berühmten "Rumble in the Jungle" und den "Thrilla in Manila". Neben Ali und Tyson hat er auch mit Spitzenkämpfern wie Larry Holmes und Roberto Durán zusammengearbeitet und gilt als einer der besten Promoter in der Geschichte des Boxsports. Bis heute ist er eine höchst umstrittene Figur in der Boxwelt, da er Gegenstand zahlreicher Klagen von Boxern war, die er vertrat, weil er ihnen während ihrer Karriere Geld vorenthalten haben soll.