The CW plant «Babylon 5»-Reboot

US-Fernsehen

Für das Projekt arbeitet man mit J. Michael Straczynski zusammen.

Für das-Reboot hat sich der Sender The CW mit dem Schöpfer der Originalserie, J. Michael Straczynski, zusammengeschlossen. Er soll die Serie nicht nur schreiben, sondern unter seinem Studio JMS auch als ausführender Produzent tätig sein. Die Firma wird mit Warner Bros. zusammenarbeiten.Die neue Version der Science-Fiction-Serie wird als völlig neu beschrieben. In der Serie wird John Sheridan, ein Offizier der Erdstreitkräfte mit einem mysteriösen Hintergrund, nach Babylon 5 versetzt, einer fünf Meilen langen Raumstation im neutralen Raum, einem Anlaufpunkt für Reisende, Schmuggler, Forscher und außerirdische Diplomaten in einer Zeit des unruhigen Friedens und der ständigen Kriegsgefahr.Seine Ankunft löst ein Schicksal aus, das alles übertrifft, was er sich hätte vorstellen können, denn ein Forschungsunternehmen der Erde löst versehentlich einen Konflikt mit einer Zivilisation aus, die uns eine Million Jahre voraus ist, und bringt Sheridan und den Rest der B5-Besatzung als letzte, beste Hoffnung für das Überleben der menschlichen Rasse in die Schusslinie.