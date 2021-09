Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die Serien im Ersten? Punktete ProSieben mit «Wonder Woman»?

Das Erste dominierte mitunddie Primetime, denn 3,89 und 4,11 Millionen Menschen schalteten die zwei Dramen ein. Die Marktanteile lagen bei 14,0 sowie 15,3 Prozent, bei den jungen Leuten fuhr man 7,3 und 8,2 Prozent Marktanteil ein.und dieverbuchten 4,7 sowie 8,3 Prozent beim jungen Publikum, insgesamt wollten 2,41 und 2,12 Millionen gemessen. Die Marktanteile lagen bei 10,2 und 11,3 Prozent.Das ZDF setzte aufund, die Reichweiten waren mit 3,19 und 2,40 Millionen gut, die Marktanteile beliefen sich auf 11,4 und 8,9 Prozent. Bei den jungen Menschen standen 8,1 und 6,6 Prozent auf der Uhr. Um 21.45 Uhr erzielte das3,80 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 15,6 und elf Prozent. Gut verlief auch die Hauptsendezeit von RTL , dennwollten 1,93 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil lag bei 14,0 Prozent.erreichte bei Sat.1 1,11 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe standen 7,0 Prozent auf der Uhr. Die letzte-Ausgabe brachte 0,73 Millionen VOX-Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 5,0 Prozent. RTLZWEI zeigte, die Doku aus Mannheim lockte 0,83 Millionen Zuschauer an. In der Zielgruppe fuhr man 5,8 Prozent ein.Mit dem Spielfilm «Wonder Woman» ► erreichte ProSieben 1,35 Millionen Zuschauer, der Warner Bros.-Streifen brachte 7,0 Prozent in der Zielgruppe. Mitsicherte sich Kabel Eins 0,95 Millionen, der Marktanteil lag bei 7,0 Prozent.