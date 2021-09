Schlagersängerin Wencke Myhre mit Gastrolle bei «Rote Rosen»

TV-News

Anfang Dezember wird Wencke Myhre in zehn Folgen als die Tante von „Käse Werner“ auftreten.

Die ARD hat am Montag verkündet, dass Schlagersängerin Wencke Myhre, die bekannt ist für ihre Hits vom „knallroten Gummiboot“, vom „Cowboy als Mann“ oder dem Fußball-Song „Er steht im Tor“, eine Gastrolle in der täglichen Telenovelaübernehmen werde. Myhre wird als Tante Jonna auftreten, die aus Oslo stammende Tante von „Käse Werner" (Dirk Hartkopf). Ihr Charakter wird als „humorvoll, patent, aber schrecklich chaotisch“ beschrieben.Zu sehen ist Wencke Myhre ab Folge 3466, die voraussichtlich Anfang Dezember im Ersten ausgestrahlt wird. Sie wird in insgesamt zehn Episoden auftreten. Dann quartiert Sara (Antonia Jungwirth) Jonna in der WG ein – zur Überraschung ihrer Mitbewohner. Auch Hannes (Claus Dieter Clausnitzer) ist überrumpelt, als Jonna in seinem Schrebergarten einen Beeren klauenden Waschbär fangen will. Wie lange halten sie es mit dieser Frau aus? Zumindest Hannes ist jedoch sehr angetan von der herzlichen Frau, die sogar auf sein geldloses Tauschsystem eingeht. Etwas enttäuscht muss er aber hinnehmen, dass Jonna verheiratet ist und ausgerechnet mit ihm ihren Gatten eifersüchtig machen will. Aber Hannes ist ein guter Verlierer und hilft Jonna gern. Gutgelaunt schießen die beiden Selfies, von denen Jonna eines ihrem Mann schickt.«Rote Rosen» ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft unter der Leitung von Produzent Jan Diepers. Die Redaktion für den NDR haben Meibrit Ahrens und Thilo Voggenreiter. Das Erste zeigt die Soap immer werktags um 14:10 Uhr.