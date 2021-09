«Pretty Little Liars»: Sharon Leal, Elena Goode und Lea Salonga sind dabei

US-Fernsehen

Nur drei Jahren nach dem Ende folgt eine Neuauflage beim Streamingdienst HBO Max.

HBO Max gab bekannt, dass die Besetzung vonnun Sharon Leal, Elena Goode und Lea Salonga als feste Serienmitglieder sowie Zakiya Young und Carly Pope in wiederkehrenden Rollen umfasst. Zu den bereits angekündigten Darstellern des «Pretty Little Liars»-Reboots gehören Chandler Kinney, Bailee Madison, Maia Reficco, Malia Pyles, Zaria, Mallory Bechtel, Alex Aiono und Eric Johnson.Die Serie spielt in der Gegenwart, 20 Jahre nachdem eine Reihe von tragischen Ereignissen die Arbeiterstadt Millwood fast auseinandergerissen hätte. Jetzt wird eine ungleiche Gruppe von Teenager-Mädchen – die neuen kleinen Lügnerinnen – von einem unbekannten Angreifer gequält und muss für die geheime Sünde, die ihre Eltern vor zwei Jahrzehnten begangen haben, ebenso büßen wie für ihre eigene.«Pretty Little Liars: Original Sin» wird von Roberto Aguirre-Sacasa entwickelt und produziert, der die Serie zusammen mit der Co-Executive Producerin Lindsay Calhoon Bring schreibt. Aguirre-Sacasas Muckle Man Productions und Alloy Entertainment produzieren in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television. Die zwei weiteren «Pretty Little Liars» «Pretty Little Liears: The Perfectionists» und «Ravenswood» wurden jeweils nach einer Staffel abgesetzt.