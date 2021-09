ZDF findet Sendeplatz für «Wetten, dass?»

TV-News

Der Mainzer Sender versucht es Anfang November erneut mit der Neuauflage des Show-Klassikers. Im vergangenen Jahr musste das Comeback von Thomas Gottschalk verschoben werden.

Das ZDF musste das Comeback von, das im vergangenen November hätte stattfinden sollen, bekanntlich verschieben. Der Grund war selbstverständlich die Corona-Pandemie, schließlich dürstete es den einstigen Moderator Thomas Gottschalk nach einer „Party“, wie er in seiner im Mai 2020 ausgestrahlten Geburtstagsshow «Happy Birthday, Thomas Gottschalk!» betonte. „«Wetten, dass…?» kann keine Notausgabe sein“, so Gottschalk. Nun hat das ZDF einen neuen Termin für die «Wetten, dass…?»-Party gefunden.Der Mainzer Sender bringt am 6. November 2021, also 40 Jahre nach der ersten Sendung, die erfolgreiche Samstagabend-Show zurück auf die Bildschirme – selbstverständlich live und zur besten Sendezeit am Samstagabend. Gesendet wird aus Nürnberg, unweit von Gottschalks Heimatort Kulmbach entfernt. Moderator Thomas Gottschalk, der bekanntlich vor Markus Lanz die Sendung zwischen 1994 und 2011 moderierte, sagt zu seinem Comeback: „Eine fränkische Karriere: Erster Atemzug in Bamberg, jetzt der Höhepunkt mit «Wetten, dass..?» in Nürnberg! Die ganze Welt der Show in 60 Kilometern!“„Es wird ein «Wetten, dass..?», wie wir es uns alle vorstellen. Kein Blick zurück, sondern eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat. Wir haben tolle Wetten, selbstverständlich auch eine spektakuläre Außenwette, nationale und internationale Musikacts und eine Couch voll mit großen Stars. Dazu ein Moderator, der sich riesig darauf freut, in sein altes Wohnzimmer zurückzukommen. Und wenn dann noch Michelle Hunziker die Bühne betritt, dann wissen alle, dass das der beste Platz für diesen Abend ist“, erklärt ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann. Neben Michelle Hunziker ist bei der Koproduktion von ZDF , ORF und SRF auch eine Baggerwette angekündigt. Weitere Gäste hat das ZDF noch nicht verraten.