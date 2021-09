Schwächste «Tony Awards» aller Zeiten

US-Quoten

Das Konzept, die Sendung aufzuspalten, gefiel den Zuschauern gar nicht.

Seit über 60 Jahren vergeben die rund 700 Juroren die Preise für die besten Theater- und Musicalstücke. Am Sonntag setzte CBS wieder auf die mehrstündige Show, die in diesem Jahr von Audra McDonald und Leslie Odom Jr. moderiert wurde. Der zwischen 21.00 und 23.00 Uhr ausgestrahlte Teil der Show, der bei CBS lief, erreichte 2,62 Millionen Zuschauer.Vor zwei Jahren lief die Tony-Verleihung deutlich attraktiver, denn die von James Cordon moderierte Sendung kam noch auf fünfeinhalb Millionen Zuschauer. CBS ging in diesem Jahr einen neuen Weg, der bei den Zuschauern nicht gut ankam. Die vierstündige Gala wurde aufgesplittet. Die ersten zwei Stunden waren zunächst nur beim Streamingdienst Paramount+ zu sehen. Dort wurde eine recht übliche Gala-Show veranstaltet.Die letzten beiden Stunden, die bei CBS zu sehen war, war eine Art Musical, in dem nur noch die Hauptpreise vergeben wurde. Es handelte sich um das beste Theaterstück (The Inheritance), das beste Revival (A Soldier's Play) und das beste Musical (Moulin Rouge!).