Wenn ein Mord Spaß macht

Hingeschaut

Die neue Staffel der «Rosenheim-Cops» startet am Dienstag. Quotenmeter sah die erste Folge vorab.

Rosenheim ist bekanntlich die Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate Europas, weshalb die Cops dort seit nunmehr fast 20 Jahren für beste Quoten sorgen im ZDF . Kaum eine Woche vergeht ohne Mord. Fast 500 Folgen im TV finden ab diesen Dienstag in der schon 21. Staffel ihre Fortsetzung. Quotenmeter sah "Bauer sucht Bauer" vorab.Es ist so eine Mischung aus «Bergdoktor», «SOKO» und «Queens of Comedy», um mal drei andere ZDF-Formate zu nennen. Schöne Bilder aus der hügeligen Natur mit alpenländischer Umgebung meets ein bisschen Spannung und zudem viel Humor. Von allem gibt´s etwas - und jeweils zur Genüge.Zum Start der neuen Staffel mischen auch noch Bauern mit. Perfekt! Kriminalhauptkommissar Anton Stadler bekommt beim Frühstücken den Anruf: "Es gabert a Leich!" Ein Traktorfahrer wurde frühmorgens bei Ackerarbeiten erschossen. Während anderswo nun das Blut in Wallung geraten würde, ist das in und um Rosenheim eher komisch und freut sich Kommissar Stadler dennoch auf seinen Schweinsbraten am Abend.Christian Porz aus München wollte den Hof bei Rosenheim übernehmen. Doch der is nun a Leich! Also Porz, nicht der Hof. Von einer Maklerin wurde er vermittelt, war einer von fünf Bewerbern. Auch der Nachbar war einer. Doch zwischen dem und den Besitzern gab´s einen Familienstreit. Also hat der Nachbar den Interessenten erschossen, um selbst an den Ischel-Hof zu kommen. Der Fall ist schnell geklärt. Oder?Halt, nein: Hofmaklerin Martina Hirschfeld hatte auch Annika Michels vermittelt, die bekam bereits die Zusage, der Notarstermin stand schon. Ehe sich der Getötete bei den Ischels einschleimte. Das klingt nach Rache und einem Motiv für a Leich! Auch wenn sie "eikaffa" war zur Tatzeit auf dem Großmarkt. Für ihren Obst- und Gemüseladen "Grünzeug". Hat ein Alibi. Wer war´s dann?Der stets lauffaule Kommissar Stadler als nicht wirklich lustiger Running Gag ist genauso Beiwerk wie die zu verleihende Ehrenmünze (oder auch nicht...) an Kulturdezernent Dr. Frank Baumgartner. Der Mord gerät irgendwie in den Hintergrund. Zwischenzeitlich.Dann die Aufklärung: Der Getötete entdeckte einerseits ein Oppidum, eine frühere keltische Besiedlung neben dem Hof, hatte andererseits eine Affäre mit der Besitzerin. Die Liason gab´s aber nur, damit er den Hof bekommt und bei Ausgrabungen Schätze entdecken kann. Sie kam drauf, war sauer und brachte ihn um. Ein Mord, der trotzdem allen Spaß machte. Wie auch die Abspannmusik von Haindling.Die «Rosenheim-Cops» starten mit Staffel 21 an diesem Dienstagabend, alle weiteren der 26 neuen Folgen laufen jeweils dienstags um 19:25 Uhr im ZDF . Und natürlich in der ZDF-Mediathek. Mutmaßlich wird´s wieder ein riesiger Erfolg, nachdem im letzten Jahr teils über sechs Millionen Zuschauer am Vorabend einschalteten. Die Freunde auch auf ein doppelt so langes und bereits im März abgedrehtes Winterspecial mit dem Titel Mörderische Gesellschaft" ist groß. Vermutlich läuft der Film kurz vor Weihnachten.