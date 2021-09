Lori Loughlin steigt bei «When Hope Calls» ein

US-Fernsehen

Die recht unbekannte Fernsehserie lief bislang beim Streamingdienst Hallmark Movies Now.

Nach dem College-Zulassungs-Skandal und der zweimonatigen Gefängnisstrafe für Schauspielerin Lori Loughlin hat sie nun einen alten respektiven neuen Job gefunden. Sie gehört dem Schauspieler-Ensemble der zweiten-Staffel an, das im Dezember 2020 für eine zweite Staffel verlängert wurde. Die Serie ist ein Spin-off von «When Calls the Heart» und lief bislang nur beim Streamingdienst Hallmark Movies Now.Lori Loughlin gehörte sechs Jahre zum Ensemble der Mutterserie, wurde aber aufgrund ihrer Gerichtsverhandlung aus der Story geschrieben. Der Einstieg erfolgt nun in der zweiten Staffel des Ablegers, der zu GAC Family wechselt. Nun wird sie ihre Rolle wieder aufnehmen. Die zweite Staffel soll ab 18. Dezember 2021 ausgestrahlt werden.Die Serie spielt in Brookfield, einer Stadt in der westlichen Prärie von Kanada. In Staffel zwei findet in Brookfield ein Weihnachtsfest statt, das Harper's Bazaar würdig ist, denn die Gemeinde ist einer von drei Kandidaten bei der Suche des Magazins nach Amerikas Weihnachtsstadt Nr. 1 auf dem Land.