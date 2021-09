«The Idol»: Lily-Rose Depp macht bei The Weeknd-Serie mit

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender HBO arbeitet an einer Serie über den Sänger.

Die in den USA bekannte Schauspielerin Lily-Rose Depp wird die Hauptrolle in der neuen Serieübernehmen. «Euphoria»-Schöpfer und der Sänger The Weeknd (bürgerlich: Adel Makkonen Tesfaye) wirken an dem Projekt mit. Die Storyline besagt, dass «The Idol» von einer Popsängerin handelt, die eine Romanze mit einem rätselhaften Clubbesitzer beginnt (der zufällig der Anführer einer geheimen Sekte in Los Angeles ist).Tesfaye wird auch die Hauptrolle in der Serie spielen, die sich derzeit in der Entwicklung befindet. Bislang sind Depp und Tesfaye die einzigen beiden angekündigten Darsteller, von denen angenommen wird, dass sie die fragliche Popsängerin und den Clubbesitzer/Kultführer spielen werden.Levinson ist der ausführende Produzent und Autor, zusammen mit Tesfaye und Reza Fahim, seinem Produktionspartner, der bereits Erfahrung in der Nachtleben-Branche hat. Ashley Levinson und Kevin Turen sind die ausführenden Produzenten von Little Lamb, Aaron L. Gilbert ist der ausführende Produzent für Bron Studios.