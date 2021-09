Starker Start für «La Brea»

US-Quoten

Über sechs Millionen Menschen verfolgten die Mystery-Serie von NBC.

Am Dienstag feierte die Mystery-Seriebei NBC-Premiere. Diese erreichte auf dem Slot um 21.00 Uhr 6,37 Millionen Fernsehzuschauer. In der neuen Serie, die auf ein Rating von 0,7 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen kommt, spielen Natalie Zea, Zyra Gorecki, Chiké Okonkwo, Eoin Macken, Jack Martin, Jon Seda und Lily Santiago. Gemeinsam bilden sie einen Teil der Familie, die sich in einer unerklärlichen Urwelt wiederfindet, und die ungleiche Gruppe von Fremden, mit denen sie zusammenarbeiten muss, um zu überleben und herauszufinden, wo sie sind und ob es einen Weg zurück nach Hause gibt.Die zweistündige Premiere musste sich allerdings vongeschlagen geben. 7,43 Millionen Menschen verfolgten die einstündige Sendung. Stark verlief auch der Abend für CBS, denn die Serien von Dick Wolf waren beim Gesamtpublikum beliebt.startete mit 7,37 Millionen Zuschauer in den Abend,generierte 6,04 Millionen Zuschauer. Um 22.00 Uhr holtenoch 5,59 Millionen Zuschauer. Beim jungen Publikum sicherte man sich Ratings von 0,7, 0,5 und 0,5.Für ABC entwickelt sichin die falsche Richtung. Nur noch 2,82 Millionen Menschen wollten die dreistündige Sendung sehen, die aber immerhin beim jungen Publikum mit 0,8 Prozent recht ordentlich lief. Das Rechtsdramaenttäuschte bei FOX mit 1,49 Millionen Zuschauer, das Rating belief sich auf 0,2 Prozent. Immerhin wird die Serie wohl nicht in den Archiven verschwinden, da sie zum Beispiel in Deutschland bei Disney+ laufen soll.