Dog the Bounty Hunter kehrt zurück

US-Fernsehen

Mit der Produktionsfirma Thinkfactory Media soll eine neue Serie entstehen.

Duane Chapman ist bekannt als Dog the Bounty Hunter. Ein Jahr nachdem er 2003 den hochrangig Flüchtigen Max-Factor-Erben Andrew Luster geschnappt hatte, bekam er die Fernsehserie. Diese lief acht Staffeln lang beim Factualsender A&E , ehe zwei Staffeln langgezeigt wurde. Zuletzt lief bei WGN AmericaThinkfactory arbeitet derzeit mit Chapman an der Entwicklung der neuen Serie, die angeblich Chapmans Alltag und seine Heldentaten zeigen soll. Dazu könnten seine aktuellen Aktivitäten gehören. Chapman hat in den sozialen Medien Videos von seiner Suche gepostet, darunter eines vom Mittwoch, in dem er seine "aktive und gezielte Suche in einem Schlüsselgebiet auf der Grundlage der Informationen, die wir erhalten und recherchieren" beschreibt. „Bootsbesatzungen und Bodenteams wurden hinzugezogen und wir haben Such- und Rettungshunde im Einsatz".Chapman hatte selbst mit vielen Kontroversen zu kämpfen. 2007 wurde die Produktion der A&E-Serie unterbrochen, nachdem Chapmans Verwendung rassistischer Ausdrücke bekannt wurde; später entschuldigte er sich.