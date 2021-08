Nach einem Jahr Pause: «Bachelor in Paradise» kehrt im Herbst zurück

TV-News

Ein genauer Sendetermin steht zwar noch nicht fest, aber wer die Singles im Paradies sind, ist bereits bekannt.

Im vergangenen Jahr gab es keine neue-Staffel, das wird sich in diesem Herbst ändern, was RTL im Frühjahr 2020 bereits bestätigte ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat der Kölner Sender erste Details zur dritten Runde genannt. So wird im „Paradies“ auch wieder Ur-Bachelor Paul Janke mit dabei sein, allerdings nicht als Kandidat, sondern als Bar-Keeper. In dieser Funktion serviert er den jeweils sechs männlichen und weiblichen Singles nicht nur Drinks, er soll ihnen auch mit Rat und Tat zur Seite stehen.Wer die Singles sind, denen Janke helfen möchte, gab RTL unterdessen bekannt. Sind es bei den Herren ausschließlich Kandidaten des deutschen «Bachelor»-Universums, steht bei den Damen unter anderem Chanelle Wyrsch auf der Liste, sie war im vergangenen Jahr «Die Bachelorette» in der Schweiz. Sie nahm 2017 auch schon bei «Deutschland sucht den Superstar» teil.Chanelle Wyrsch (25) – «Die Bachelorette» 2020 (Schweiz)Denise Hersing (25) – «Bachelor»-Kandidatin 2021Denise Jessica König (28) – «Bachelor»-Kandidatin 2020Jaqueline Bikmaz (32) – «Bachelor»-Kandidatin 2021Karina Wagner (25) – «Bachelor»-Kandidatin 2021Roxana Papadie (29) – «Bachelor»-Kandidatin 2018Samira Klampfl (27) – «Bachelor»-Kandidatin 2018Brian Dwyer (30) – «Bachelorette»-Kandidat 2018Gustav Masurek (32) – «Bachelorette»-Kandidat 2021Ioannis Amanatidis (31) – «Bachelorette»-Kandidat 2020Martin Majchzrak (29) – «Bachelorette»-Kandidat 2017Maurice Grube (26) – «Bachelorette»-Kandidat 2020Moritz Breuninger (32) – «Bachelorette»-Kandidat 2020Serkan Yavuz (28) – «Bachelorette»- und «Bachelor in Paradise»-Kandidat 2019Wann genau RTL die neue Staffel zeigt, ist unterdessen nicht ganz klar. Es war lediglich die Rede von „Herbst 2021“. Der Fokus der von Warner Bros. IPTV Deutschland liegt wohl ohnehin eher beim Streamingservice TVNow, bei dem die Folgen ebenfalls zur Verfügung stehen. Denn 2019 lief die zweite Staffel im linearen Fernsehen schwach, nur durchschnittlich 1,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten die Folgen ein. Die Marktanteile lagen insgesamt bei miesen 4,7 Prozent und in der Zielgruppe blieb man mit 9,6 Prozent einstellig.