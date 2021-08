Sportcheck

Für Amazon darf Paris Saint-Germain eine eigene Doku über sich selbst produzieren. Sport1 serviert im August dagegen lieber Volleyball aus vier Ländern. Die kommende Sportwoche steht nochmals ganz im Zeichen der Olympischen Sommerspiele in Tokio.

Sport-Highlights der kommenden Woche:

Noch laufen die Olympischen Spiele. Doch das deutsche Volleyball-Frauennationalteam träumt vom großen Wurf bei der Europameisterschaft. Und die wird auf Sport1 übertragen. Zumindest ausgewählte Partien der «CEV EuroVolley Women 2021» laufen auf den verschiedenen Plattformen, darunter alle mit deutscher Beteiligung ab der am 19. August ab 19.25 Uhr im bulgarischen Plowdiw gegen Polen. Das Turnier findet bis 4. September in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Rumänien statt. Als Kommentatoren sind Dirk Berscheidt und Hans-Joachim Wolff im Einsatz. Tschechien, Bulgarien, Griechenland und Spanien sind weitere Vorrunden-Gegner.Ab 10. September zeigt Amazon Prime Video eine exklusive vierteilige Doku-Serie über Paris Saint-Germain. Das mag spannend klingen, weil aber PSG TV Mitproduzent ist, dürfte der Blick hinter die Kulissen des erfolgreichsten Fußballvereins in Frankreich der vergangenen Dekade nur wenig bis gar nicht kritisch ausfallen. Beleuchtet wird die Entwicklung des Vereins seit seiner Gründung im Jahr 1970, zu Wort kommen Ex-Spieler wie Zlatan Ibrahimovic, David Beckham oder Ronaldinho. Prime Video zeigte bereits Sportdokumentationen über Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur oder Manchester City. Für Herbst ist zudem eine Doku über Bayern München angekündigt.Wir bleiben bei Amazon: Highlight-Spiele der UEFA Champions League am Dienstag werden ab der neuen Saison Prime-Mitglieder in Deutschland sehen können. Neben DAZN zeigt eben Amazon Partien – und zwar jeweils ein Topspiel am zweiten Tag der Woche. Sky-Moderator Sebastian Hellmann ist mit zwei Damen dabei: Shary Reeves und Annika Zimmermann. Als Kommentatoren wird man Jonas Friedrich und den 2014er Weltmeister Benedikt Höwedes hören können. Als weitere Experten kündigte Amazon Prime Video unter anderem Mario Gomez und Matthias Sammer an. Fast logisch, dass der Sender wohl immer ein Spiel mit deutscher Beteiligung aussuchen wird.Zwar verlor Sky die Rechte an der UEFA Champions League, dennoch wird der Fußball beim Pay-TV-Sender nicht zu kurz kommen, denn ab dieser Saison werden DFB-Pokalspiele der Frauen gezeigt. In jeder Runde der Saison 2021/22 wird es eine Partie live geben, sechs an der Zahl bis zum Finale in Köln im Mai nächsten Jahres. Los geht´s am 23. August mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Bocholt. Nele Schenker moderiert, es kommentieren Hannes Herrmann und Olympiasiegerin Lena Goeßling. Ach ja: Den Männer-Pokal zeigt Sky natürlich auch weiterhin.Nitro informiert, dass es eine Programmänderung gibt, die den Sport betrifft. Eigentlich wollte der Sender am 7. und 8. August das «ADAC GT Masters» übertragen. Doch das Motorsportrennen auf dem Nürburgring kann nicht stattfinden. Daher laufen nun an den beiden Tagen in erster Linie «Die Wissensjäger», «Top Gear» und «Knight Rider» – auch nicht schlecht.Zuletzt noch ein weiter Blick voraus in den September: Am Sonntag, 12. September, startet die Nordamerikanische Football-Liga NFL – und ProSieben zeigt erstmals zum Auftakt ab 18.30 Uhr mit anfangs dem NFL-Magazin «#ranNFLsüchtig» insgesamt neun Stunden lang den Sport mit dem ledernen Ei. Um 19.00 Uhr und um 22.25 Uhr sind dann zwei noch nicht genannte Partien zu sehen. Zu Beginn des Abends steht auch ein drittes Alternativ-Spiel im Livestream bei ran.de zur Verfügung. Doch los geht die NFL-Saison eigentlich bereits zuvor in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, wenn ProSieben und ran.de ab 02.05 Uhr überträgt, wie Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady die Dallas Cowboys empfängt.* Montag, 11.00 Uhr: Teamsprint Damen (Bahnradrennen bei den Olympischen Spielen, ARD)* Montag, 12.50 Uhr: Über 87 Kilo Damen (Gewichtheben bei den Olympischen Spielen, ARD)* Dienstag, 01.05 Uhr: New York Yankees - Baltimore Orioles ( Baseball , MLB , DAZN )* Dienstag, 03.00 Uhr: Deutschland - Slowenien (Basketball bei den Olympischen Spielen, Eurosport)* Dienstag, 08.30 Uhr: Nacra 17 (Segeln bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Dienstag, 10.00 Uhr: Barren Herren (Kunstturnen bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Dienstag, 12.20 Uhr: Stabhochsprung Herren (Leichtathletik bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Dienstag, 13.45 Uhr: Deutschland - Ägypten (Handball bei den Olympischen Spielen, Viertelfinale Mämner, ZDF)* Dienstag, 13.35 Uhr: Hammerwerfen Damen (Leichtathletik bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Dienstag, 20.00 Uhr: Citi Open (Tennis, ATP-Turnier der Herren aus Washington, Sky)* Dienstag, 21.00 Uhr: Mubadala Silicon Valley Classic (Tennis, WTA-Turnier der Damen aus San Jose , DAZN )* Dienstag, 23.30 Uhr: 10 Kilometer Damen (Freiwasserschwimmen bei den Olympischen Spielen, ARD)* Mittwoch, 13.00 Uhr: 3000 Meter Hindernis Damen (Leichtathletik bei den Olympischen Spielen, ARD)* Mittwoch, 14.00 Uhr: Springen Einzel (Reiten bei den Olympischen Spielen, ARD)* Mittwoch, 19.00 Uhr: Spartak Moskau - Benfica Lissabon (Fußball, Champions League Qualifikation, Sport1)* Donnerstag, 08.00 Uhr: Turm Damen (Wasserspringen bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Donnerstag, 14.10 Uhr: Kombination (Klettern bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Donnerstag, 14.40 Uhr: Zehnkampf Herren (Leichtathletik bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Donnerstag, 19.00 Uhr: FedEx St. Jude Invitational (World Golf Championships aus Memphis, Tennessee, Sky)* Freitag, 5.20 Uhr: Vierer-Kajak Herren (Kanu bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Freitag, 12.30 Uhr: Team Finale Herren (Tischtennis bei den Olympischen Spielen, ARD)* Freitag, 12.30 Uhr: Einzel Damen (Moderner Fünfkampf bei den Olympischen Spielen, ARD)* Freitag, 20.45 Uhr: Bremer SV - Bayern München (Fußball, DFB-Pokal, Sport1)* Samstag, 13.00 Uhr: Speerwurf Herren (Leichtathletik bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Samstag, 14.30 Uhr: DFB-Pokal (Fußball, 1. Runde, Konferenz, Sky)* Samstag, 13.45 Uhr: Springen Team (Reiten bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Samstag, 18.00 Uhr: Leicester City - Manchester City (Fußball aus England, Community Shield , DAZN)* Sonntag, 13.00 Uhr: Abschlussfeier der Olympischen Spiele (ARD)* Sonntag, 14.30 Uhr: DFB-Pokal (Fußball, 1. Runde, Konferenz, Sky)* Sonntag, 18.30 Uhr: AC Mailand - Real Madrid (Fußball, Freundschaftsspiel, Sport1)