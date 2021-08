«Zervakis & Opdenhövel. Live.» startet zwei Wochen vor der Bundestagswahl

TV-News

Fans von «Young Sheldon» und «Die Simpsons» müssen sich ab Herbst an einen neuen Sendetag gewöhnen.

Derzeit konzentriert sich vieles auf den Umbau von RTL , der seine Nachrichten- und Informationsschiene ausbauen möchte und dafür nicht nur «Punkt 12» am Mittag um eine Stunde verlängerte, sondern heute auch jeweils eine weitere «Explosiv»- und «RTL Aktuell»-Sendung über den Äther schickt. Doch auch bei ProSieben möchte man relevanter werden und hat im April die Verpflichtung von Linda Zervakis bekannt gegeben, die zusammen mit Matthias Opdenhövel eine wöchentliche Live-Sendung moderieren soll, um über die wichtigsten Themen der Woche zu sprechen. Nun hat der Unterföhringer Sender endlich einen Starttermin für «Zervakis & Opdenhövel. Live.» genannt.Die erste Sendung wird am Montag, den 13. September, um 20:15 Uhr ausgestrahlt, womit man laut ProSieben „den Montag zum Infotag“ machen möchte. Das Moderatoren-Duo, das von der ARD abgeworben wurde, sprechen mit Betroffenen, Verantwortlichen, Experten und prominenten Gästen im neuen Studio über drängende gesellschaftliche Themen. Teil der Sendung soll auch der direkte Bezug zum Publikum sein. Zervakis und Opdenhövel setzen sich mit Fragen und Meinungen des Publikums auseinander, weswegen man auch den Hashtag „#ZOL“ einführt. Produziert wird «Zervakis & Opdenhövel. Live.» von Redseven Entertainment live aus Unterföhring.„In unserem neuen ProSieben-Journal «Zervakis & Opdenhövel. Live.» wollen wir unser Publikum informativ unterhalten und mit relevanten Themen fordern, ohne dabei anstrengend zu sein. Montag ist für uns der perfekte Tag dafür: Nach einem entspannten Wochenende und dem ersten Arbeitstag bringen wir die Zuschauer:innen auf den aktuellen Stand, damit sie gut informiert und gut gelaunt in die weitere Woche gehen können“, erklärt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. Linda Zervakis erklärte, dass sie und ihr Kollege Menschen informieren wollen, Themen mit Gästen vertiefen und die Zuschauer unterhalten. Hierbei könne sie alles einbringen, was ihr vor der Kamera Spaß mache. Dazu gehört bekanntlich nicht die AfD, der man im neuen Format keinen Raum geben möchte, wie es bereits bei der ersten Ankündigung im April hieß.Nachdem nun endgültig feststeht, dass die wöchentliche Live-Show am Montagabend zu sehen ist, stellt sich die Frage, was aus dem gewohnten Serien-Montag wird, wo «Young Sheldon», «Die Simpsons» und «The Big Bang Theory» zu sehen ist. DIe Sitcoms wandern auf den Mittwoch und starten im Herbst mit neuen Folgen – ausgenommen «TBBT», die Serie ist schließlich längst zu Ende gegangen.