Deutscher Medaillen-Regen überzeugt auch auf dem Quotenmarkt

Quotennews

Team Deutschland sicherte sich am Montag zweimal Gold und zweimal Silber. Mit einer Reichweite von 2,22 Millionen früh um kurz vor sechs Uhr begeisterte das Ringen der Frauen besonders.

Am Montag holte Team Deutschland bei den Olympischen Sommerspielen vier Medaillen, zweimal Gold und zweimal Silber. Als erste Frau stand Julia Krajewski im Vielseitigkeitsreiten im Einzel auf der höchsten Treppchen-Stufe. Der Wettkampf um 10:40 Uhr überzeugte insgesamt 2,42 Millionen Zuschauer, davon 0,54 Millionen aus der jüngeren Zuseherschaft der 14- bis 49-Jährigen. Daraus ergaben sich Marktanteile von 29,3 beziehungsweise 28,7 Prozent. Auch im Ringen gab es gestern eine Goldmedaille. Aline Rotte-Focken holte zum Ende ihrer Karriere die erste deutsche Goldmedaille in dieser Sportart.Den Kampf gegen die favorisierte US-Amerikanerin Adeline Gray verfolgten ab 5:59 Uhr 2,22 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile fielen mit 27,9 und 29,8 Prozent grandios aus. Das Bahnrad-Duo Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze holten die Silbermedaille, den Wettbewerb im Ersten sahen 1,59 Millionen. Auch im Diskuswerfen der Frauen schaffte Kristin Pudenz sensationell einen Silber-Erfolg. Über ihren weitesten Wurf über 66,86 Meter staunten insgesamt 2,76 Millionen Zuschauer. Für die beiden Silbermedaillen standen Gesamtmarktanteile von 26,9 Prozent (Bahnrad) und 29,7 Prozent (Diskus) zu Buche. Bei den Jüngeren kam Das Erste auf 25,2 und 31,4 Prozent.Am Abend zeigte der öffentlich-rechtliche Sender im Sommerkino das Drama «Der Fall Collini» ► . Wie Elyas M’Barek den jungen Anwalt Caspar Leinen verkörperte, wollten sich 4,10 Millionen nicht entgehen lassen. 0,73 Millionen waren im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Am Markt wurden gute 15,4 Prozent insgesamt und tolle 11,4 Prozent bei den Jüngeren gemessen.