«Team Timster» mit zwei Sondersendungen über Bücher und Detektive

TV-News

Das im Februar gestartete Medienmagazin «Team Timster» präsentiert an den kommenden beiden Sonntagen jeweils eine Sondersendung.

Wie entsteht ein Buch? Und wie realistisch sind Detektiv-Geschichte wie „Die drei ???“ wirklich? Diese Fragen klärt das KiKA-Medienmagazinin zwei Sondersendungen an den folgenden beiden Sonntagen um 20:00 Uhr. Am 8. August geht Moderator Tim Gailus dem Ursprung eines jeden Buches auf den Grund und spricht mit Kinderbuchautorin Cally Stronk darüber, wie man eigentlich Autorin wird und wie man auf neue Ideen kommt. Außerdem besucht Gailus mit der elfjährige Jette eine Schreibwerkstatt. Sie ist gerade dabei ihr erstes Buch fertigzustellen und bekommt dort wertvolle Tipps, wie sie an ihrer Geschichte weiterfeilen kann.Eine Woche später dreht sich alles um Detektive. Darin möchte Tim Gailus herausfinden, wie realistisch Detektiv-Geschichten wirklich sind und klärt über den ein oder anderen Mythos auf, beispielsweise ob Handys über Funkmasten tatsächlich ortbar sind.«Team Timster» ist eine Koproduktion der Sender rbb , der die Rubriken Buchtipps, Behind Social Media und Tipps vom Profi übernimmt, und dem NDR , der die Bereiche Experimente, Filmtipps und „Das kleine Mädchen“ Mädchen verantwortet, unter Federführung von KiKA, der für die Rubriken Spieletipps, Gaming, Promi-Tipps, Kinderfragen, Lexikon und Rahmenmoderation zuständig ist. Verantwortliche Redakteurinnen sind Valentina Grazzi (rbb), Ulrike Ziesemer (NDR) und Steffi Warnatzsch-Abra (KiKA). Das Magazin ist jeden Sonntag um 20:00 Uhr auf KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.