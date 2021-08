Sport1 muss umplanen: Bayern-Pokal-Spiel abgesagt

TV-News

Die DFB-Pokal-Partie Bremer SV gegen FC Bayern München wurde abgesagt. Sport1 hält dennoch weiter an der Übertragung der Partie zu einem anderen Zeitpunkt fest. Ein Termin steht noch nicht fest.

Am Dienstagmorgen ist bekannt geworden, dass es beim Fünftligisten Bremer SV einen Coronafall in der Mannschaft gegeben habe. Dass diese Nachricht Relevanz besitzt, liegt daran, dass das Team von Fabrizio Muzzicato am Freitag in der ersten Runde gegen den FC Bayern München antritt, jedenfalls hätte es dazu kommen sollen. Doch das zuständige Gesundheitsamt schob dem nun einen Riegel vor und schickte die gesamte Mannschaft in Quarantäne, weshalb das DFB-Pokal-Spiel verlegt werden muss. Ein neuer Termin steht bislang noch nicht fest, soll vom DFB allerdings schnellstmöglich kommuniziert werden.Für diesen Termin interessieren sich nicht nur die Fans der beiden Mannschaften, sondern auch der Fernsehsender Sport1 , der die Erstrundenpartie und das Pflichtspieldebüt von Neu-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ab 20:45 Uhr übertragen wollte. Der Sender kündigte derweil an, am Spiel des Underdogs Bremer SV gegen den Rekordpokalsieger festhalten zu wollen. Ein Ersatzprogramm für Freitagabend steht derweil noch nicht fest, soll aber noch kommuniziert werden. Sport1 wollte ab 19 Uhr mit der Übertragung einer «Countdown»-Sendung starten. Am Sonntag wird man unterdessen um 9:00 und um 13:30 Uhr die Highlight-Sendungund somit Zusammenfassungen der bereits ausgespielten Erstrundenspiele zeigen. Am Dienstag, 10. August, folgt um 20:15 Uhr eine weitere Ausgabe mit allen weiteren Partien.Die Spielabsage am Freitag hat zudem Auswirkungen auf das weitere Prozedere des Wettbewerbs, denn wie der DFB mitteilte müsse die Auslosung der 2. Pokalrunde, die am 26. Und 27. Oktober ausgespielt wird, „aufgrund der Zuordnung beider Vereine in verschiedene Lostöpfe“ verschoben werden. Zur Erinnerung: In den ersten beiden Pokalrunden wird das Teilnehmerfeld in zwei Klassen unterteilt, womit ausgeschlossen ist, dass zwei Spitzenvereine in den ersten beiden Runden aufeinandertreffen können und der Außenseiter in jedem Fall Heimrecht genießt. Die Auslosung hätte am 15. August in der «Sportschau» um 18:30 Uhr im Ersten stattfinden sollen.