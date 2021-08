«Clever wohnen»-Wiederholung auf üblichem Niveau, «Goodbye Deutschland»-Rückkehr solide

Quotennews

Während sich bei RTLZWEI «Clever Wohnen» mit der Wiederholung der Pilotausgabe verabschiedete, präsentierte VOX den Start neuer «Goodbye Deutschland»-Folgen. Auf dem Quotenmarkt hatte der Sender mit der roten Kugel die Nase vorne.

Am Montagabend lief das RTLZWEI-Formatzum fünften und vorerst letzten Mal in diesem Jahr. In der Sendung steht Wohn-Experte John Kosmalla Familien mit wenig Wohnfläche mit Rat und Tat zur Seite und versucht auf jedem Quadratmeter auch die letzte Fingernagelfläche zu nutzen, um so den Bewohnern mehr Lebensqualität zu schenken. Das Format feierte Anfang Juli nach einer Pilotfolge im April 2020 seine Premiere. An einem spielfreien Montag während der diesjährigen EM 2020 gab es allerdings nur 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu holen. Auch die Wochen danach überzeugten nur bedingt.Am 12. Juli gab es immerhin den Senderschnitt treffende 5,2 Prozent. In den vergangenen beiden Wochen rutschte man allerdings auf 4,0 und 3,8 Prozent bei den Jüngeren. Zum Ende der vierteiligen Staffel wiederholte man nun den Piloten, der erstmals am 27. April des vergangenen Jahres zu sehen war. Damals verbuchte der Grünwalder Sender 0,78 Millionen Zuschauer, die in der Zielgruppe für solide 5,1 Prozent sorgten. Diesmal belief sich die Reichweite auf 0,51 Millionen, von denen 0,23 Millionen aus der werberelevanten Gruppe stammten. Die Marktanteile fielen mit 1,9 Prozent insgesamt und 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich schwächer aus – aber immerhin stärker als der Auftakt der neuen Folgen Anfang Juli.Bei VOX gab es dagegen deutlich bessere Zahlen. Der Sender mit der roten Kugel zeigte im Gegenprogramm einen neue-Folge unter dem Motto „Viva Mallorca!“. Wie unter anderem Daniela Büchner ihr Lokal Faneteria abgab, das sie einst zusammen mit Jens eröffnete, interessierte insgesamt 1,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Aus der Zielgruppe stammten 0,47 Millionen Neugierige, was VOX eine Einschaltquote von durchschnittlichen 7,3 Prozent bescherte. Auf dem Gesamtmarkt lieferte der VOX-Klassiker ordentliche 5,3 Prozent.