Wie lief der neu sortierte RTL-Tag?

Am Montag feierteeine Premiere, zum ersten Mal meldete sich die RTL-Nachrichtensendung in Person von Peter Kloeppel um 16:45 Uhr. Die erste Nachmittags-Ausgabe, die live aus der Redaktion gesendet wurde, um einen ersten Nachrichtenüberblick des Tages zu geben, war allerdings nicht erfolgreich. Die Top-Themen waren unter anderem der erste Schultag in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie die Corona-Lage in Berchtesgaden, wo die Inzidenzwerte in die Höhe geschnellt sind und daher die Maßnahmen verschärft wurden. Nur 0,51 Millionen schalteten am Nachmittag die 15-minütige Sendung ein, was für einen Gesamtmarktanteil von schwachen 4,4 Prozent sorgte. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen interessierten sich 0,15 Millionen für die Nachrichten. Hier kam der Kölner Sender nicht über 6,5 Prozent hinaus.Im Anschluss gab es direkt die nächste Programmneuerung, denn erstmals gab es eine 17-Uhr-Ausgabe von «Explosiv» mit dem Titel. Die von Jana Azizi moderierte Sendung beschäftigte sich wie der Vorlauf zunächst ebenfalls mit dem Schulstart in Norddeutschland. Zu dem Thema befragte man 17 Menschen auf der Straße und wollte wissen, ob die Politik genug für die Schulkinder getan habe. Für das Ergebnis von 16 Nein-Stimmen gegenüber einer Ja-Stimme interessierten sich nur 0,49 Millionen Zuschauer, darunter 0,13 Millionen jüngere. Die Marktanteile fielen mit 4,1 respektive 5,6 Prozent deutlich schlechter aus als vergangenen Montag mit «Die Versicherungsdetektive». Damit macht man der Konkurrenz vonim Ersten,beim ZDF undauf ProSieben keine Konkurrenz. Vor allem die ProSieben-Sendung blieb völlig unbeeindruckt und holte in der Zielgruppe 12,8 Prozent, obwohl die Gesamtreichweite mit 0,52 Millionen auf einem ähnlichen Niveau lag.Wie wirkte sich der veränderte RTL-Nachmittag auf die Vorabend-Programme des Senders aus? Um 17:30 Uhr folgte, das die Reichweite auf 0,98 Millionen Zuschauer steigerte und somit auf einen Gesamtmarktanteil von 7,5 Prozent kam. Mit 0,27 Millionen Werberelevanten kam man auf solide 10,9 Prozent Sehbeteiligung. Die eigentliche-Ausgabe erreichte dann 1,13 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 7,7 und 11,1 Prozent.Um 18:30 Uhr ging dannmit Frauke Ludowig auf Sendung und informierte 1,70 Millionen über die Promi-News des Tages. Diese Magazin-Sendung fuhr erstmals am Tag Werte oberhalb des Senderschnitts ein und generierte Einschaltquoten von 10,2 und 14,2 Prozent. Die Hauptnachrichten von «RTL Aktuell» – erneut von Peter Kloeppel moderiert – sorgten dann für starke 17,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt. In der Zielgruppe stieg der Wert auf 22,8 Prozent. Die Reichweite belief sich auf 3,28 Prozent – mit diesen Einschaltquoten lag man nah an den Jahresrekorden. Mit dem ersten Tag des neuformierten Sendeplans dürften die Verantwortlichen von RTL nicht zufrieden sein. Vor allem das schwache Abschneiden der «Versicherungsdetektive» am späten Nachmittag ist durch die Nachrichten nicht verbessert worden. Es wird sicher einige Zeit dauern bis das neue Informationsangebot in der Problemzone nach «Punkt 12» angenommen wird.