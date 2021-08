Prentice Penny dealt mit Disneys Onyx

US-Fernsehen

Die im Mai gegründete Marke soll Premium-Inhalte für PoC zeigen.

Der Peabody- und Golden-Globe-Preisträger Prentice Penny hat einen großen Deal mit Disney und dessen junger Marke Onyx Collective geschlossen, in der Inhalte für die PoC-Bevölkerung angeboten werden. "Die Art der Projekte, die Onyx, Chris (Pollack) und mein fantastisches Team realisieren wollen, passen perfekt zueinander. Wir sind außerdem begeistert, dass wir im Rahmen dieser Vereinbarung weitere einzigartige Künstler fördern und entwickeln können", so Penny weiter.Im Rahmen des neuen Vertrages wird Penny neue Projekte unter seinem Unternehmen A Penny for Your Thoughts Entertainment für alle Disney-Plattformen produzieren, schreiben und Regie führen, einschließlich Hulu, das die primäre Heimat für Onyx Collective-Titel ist. "Ich könnte mich nicht mehr freuen, mit Onyx Collective für die nächste Phase meiner Karriere zusammenzuarbeiten", sagte Penny in einer Erklärung zur Bekanntgabe des neuen Vertrags. Penny ist vor allem als Emmy-nominierter Showrunner von HBOs «Insecure» bekannt, wo er auch als ausführender Produzent fungiert und häufig als Regisseur tätig ist."In der Sekunde, in der ich mich mit Dana [Walden, Vorsitzende der Unterhaltungsabteilung von Walt Disney Television] und Tara [Duncan, Präsidentin von Freeform und Onyx Collective] zusammensetzte, wusste ich, dass ich mit ihnen zusammenarbeiten und dies zu meiner neuen Heimat machen wollte. Bei dem, was Tara und das gesamte Team von Onyx Collective vorhaben, an vorderster Front dabei zu sein, ist mir eine Ehre."