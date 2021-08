Noel Clarke verlässt seine Produktionsfirma

England

Die Tochterfirma von All3Media muss ohne den Schauspieler auskommen.

Noel Clarke ist offiziell aus seiner Produktionsfirma Unstoppable Film and TV ausgeschieden, nachdem im Frühjahr dieses Jahres mehrere Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens und Mobbing gegen den britischen Schauspieler aufgetaucht waren. „Noel Clarke hat Unstoppable Film and TV verlassen. Jason Maza hat das Unternehmen ebenfalls verlassen“, teilte eine Sprecherin dem Magazin „Variety“ mit.All3Media, das sich im Besitz von Discovery und Liberty Global befindet, begann sofort nach der Veröffentlichung einer Untersuchung durch die britische Zeitung „The Guardian“ Ende April, gegen Clarke zu ermitteln. Er wurde umgehend von seinem Unternehmen suspendiert, ebenso wie Maza, der das Unternehmen gemeinsam mit Clarke leitete.Quellen berichten „Variety“, dass Produktionsmitarbeiter von Unstoppable bereits neue Aufgaben bei anderen Unternehmen übernommen haben oder gerade dabei sind, dies zu tun. Es wird vermutet, dass All3Media sich die verschiedenen Projekte ansieht, die bei der in London ansässigen Firma in der Entwicklung waren und die zu anderen Firmen im Portfolio wechseln könnten. Danach werde man die Produktionsfirma wohl auflösen.