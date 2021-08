Aubrey Plaza macht «Olga Dies Dreaming»

US-Fernsehen

Die Comedy-Schauspielerin wechselt in den ernsteren Bereich.

«Parks and Recreation»-Star Audrey Plaza übernimmt die Hauptrolle in der Hulu-Drama-Produktion. Die Serie wurde bereits im April als Pilotfilm bei dem Streamer bestellt. Sie erzählt die Geschichte eines nuyorikanischen Geschwisterpaares (Plaza) aus dem gentrifizierenden Sunset Park, Brooklyn, das sich nach dem Hurrikan Maria mit der abwesenden, politisch radikalen Mutter und ihren glitzernden Karrieren in der New Yorker Elite auseinandersetzen muss.Dies ist die jüngste reguläre Serienrolle, die Plaza in den letzten Monaten übernommen hat. Zuvor wurde bekannt gegeben, dass sie eine Hauptrolle in der kommenden FX-Animationsserie «Little Demon» übernehmen wird, in der auch Danny und Lucy DeVito mitspielen werden. Zudem war sie in der Serie «Legion» zu sehen.«Olga Dies Dreaming» basiert auf dem noch nicht erschienenen gleichnamigen Roman von Xóchitl Gonzalez. Gonzalez ist Autor und ausführender Produzent des Pilotfilms. Alfonso Gomez-Rejon wird Regie führen und die Produktion übernehmen. Plaza wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch produzieren. Die Produktion übernimmt 20th Television.