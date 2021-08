Rad-Medaillen mit 34,2%, Simone Biles-Rückkehr kommt auf 33,8% Prozent

Quotennews

Der Dienstag war für das Zweite Deutsche Fernsehen ein voller Erfolg. Nicht aber für alle deutschen Teilnehmer, beim Hockey, Basketball und Beachvolleyball schied Deutschland aus.

Malaika Mihambo schaffte die Sieben-Meter-Sensation imund sicherte sich die Gold-Medaille. Die Übertragung verfolgten in der Nacht zwischen ab 03.50 Uhr 0,51 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 20,0 Prozent. Den Sieg der 27-Jährigen Heidelbergerin sahen 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil belief sich auf 16,9 Prozent. Übrigens: Vor zwei Jahren erreichte sie bei den Weltmeisterschaften in Doha sogar 7,30 Meter.Beimhagelte es unter anderem Medaillen: Zwei Mal Bronze, einmal Silber. 0,85 Millionen Menschen verfolgten um 05.40 Uhr die Spiele, die zu 22,1 Prozent Marktanteil führten. Bei den jungen Menschen kam die Übertragung auf 0,22 Millionen Zuschauer und 21,2 Prozent. Weniger erfolgreich lief es beim Mannschaftssport: Beimunterlag Deutschland gegen Slowenien mit 94:70, 0,92 Millionen Zuschauer wollten sich dies nicht entgehen lassen. Die Marktanteile beliefen sich auf 20,8 und 22,4 Prozent. Mit 0:2 flogen Laura Ludwig und Margareta Kozuch beim-Viertelfinale heraus. Die Partie erreichte um 11.45 Uhr 2,24 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen dieses Mal bei 30,7 und 23,2 Prozent.Im Izu Velodrome qualifizierten sich Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger für das Finale im. Der Gewinn führte zu einer Gold-Medaille, schon bei der Qualifikation holten die vier Frauen einen Weltrekord. 2,09 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil lag ab 09.55 Uhr bei 34,2 Prozent. Das wollten 0,50 Millionen junge Menschen sehen, sodass man auf einen Marktanteil von 29,7 Prozent kam.Um 12.20 Uhr verloren die deutschen-Herren im Oi Hockey Stadium das Halbfinale mit 1:3 gegen Australien. 2,17 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 25,0 Prozent. Das Team um Kapitän Tobias Constantin Hauke erreichte 0,41 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 22,0 Prozent. Am Nachmittag erreichten die deutschen Männer im-Viertelfinale nur eine Niederlage gegen Ägypten (26:31). 2,52 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil lag bei 25,8 Prozent. Beim jungen Publikum generierte man 26,7 Prozent. Schon am Vormittag schlug Deutschland Taiwan beimmit 2:3, es waren 1,91 Millionen Menschen dabei, der Marktanteil belief sich auf 31,6 Prozent. Bei den jungen Leuten standen um 09.35 Uhr immerhin 28,8 Prozent auf der Matte.Der Dienstag war auch die Rückkehr von, die auf dem Schwebebalken () die Bronze-Medaille holte. Um 10.15 Uhr waren 2,07 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich auf 33,8 Prozent. Mit 0,47 Millionen jungen Menschen lockte sie 28,7 Prozent der jungen Zuschauer an. Weniger Glück hatten die deutschen Schwimmerinnen (u.a. Finna Wunram), die in der Nacht zum Mittwoch leer ausgingen. Leonie Beck verpasste nur um 4,3 Sekunden die Goldmedaille, die an die Brasilianerin Ana Marcela Cunha (1:59:30) ging. Das 10-Kilometer-verfolgten gegen 01.00 Uhr im Ersten 0,59 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 12,8 sowie 7,6 Prozent.