«RTL Aktuell» am Nachmittag weiterhin mau

Quotennews

Der Vorabend war dafür wieder richtig erfolgreich, in der Primetime kam «Take Me Out» weiterhin nur auf mäßige Werte.

Die Verantwortlichen bei RTL wurden am Montag sicherlich kalt erwischt, denn die neue-Ausgabe, die am Nachmittag gesendet wurde, holte nur katastrophale Werte. 0,51 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein, bei den Umworbenen standen nur 0,15 Millionen Zuschauer auf der Uhr. Klar war am Montag aber auch, dass Das Erste bis 17.00 Uhr auf 2,17 Millionen Zuschauer kam. Noch 2,42 Millionen ZDF-Zuschauer versammelten sich, um «Die Rosenheim-Cops» zu sehen.Am Dienstag fiel das Ergebnis der 16.45 Uhr-Nachrichten nicht besser aus. Lediglich 0,56 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein, was zu 5,0 Prozent Marktanteil führte. Die von Peter Kloeppel moderierte Ausgabe sorgte für 0,23 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 9,9 Prozent. Zwei Stunden später ergatterte RTL wieder Top-Werte.sicherte sich 3,21 Millionen Zuschauer, mit 0,93 Millionen jungen Leuten verbuchte man 22,4 Prozent.Um 20.15 Uhr enttäuschte RTL mit der vierten und vorerst letzten Primetime--Ausgabe. Jan Köppen sorgte für 1,38 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Marktanteile lagen bei 5,4 sowie 11,2 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 0,72 Millionen Zuschauer ein.