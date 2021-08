Crunchyroll entwickelt neue Sci-Fi-Serie

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Sony Pictures arbeitet an einem neuen Projekt von Zoe Saldana.

Crunchyroll, der ehemalige WarnerMedia-Streamingdienst, der an Sony Pictures veräußert wurde, plant derzeit eine neue Space-Opera-Anime-Serie namens, die zusammen mit Zoe Saldanas Produktionsfirma Cinestar Pictures umgesetzt werden soll.«Dark Star Squadron», das exklusiv auf Crunchyroll ausgestrahlt wird, folgt der Reise von vier gescheiterten Kadetten, die von einer Spritztour mit einem gestohlenen Raumschiff zurückkehren und ihre Akademie in Trümmern vorfinden und alle verschwunden sind. Nun sind die schlecht ausgerüsteten Helden auf sich allein gestellt und machen sich auf den Weg zur anderen Seite der Galaxie, um ihre vermissten Kameraden zu finden - und ihren Wert zu beweisen."Als echte Animations- und Anime-Fans freuen wir uns sehr über die Möglichkeit, mit Crunchyroll zusammenzuarbeiten, um «Dark Star Squadron» einem breiten Publikum zugänglich zu machen", so Zoe, Cisely und Mariel Saldana in einer gemeinsamen Erklärung. "Wir können es kaum erwarten, dass jeder die Crew kennenlernt und die Reise unserer ungewöhnlichen Helden verfolgt." Joanne Waage, General Manager von Crunchyroll, kommentierte: "Zoe und ihr Team bringen ihr eigenes Anime-Fandom in ihre Geschichten ein, und wir freuen uns, ein Teil davon zu sein."