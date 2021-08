«Junior ESC»: Kandidatinnen für den deutschen Vorentscheid stehen fest

TV-News

Im vergangenen Jahr nahm mit Susan Oseloff erstmals eine deutsche Teilnehmerin am «Junior ESC» teil. In diesem Jahr haben diese drei Teenagerinnen die Chance auf die Teilnahme.

Am Dienstag fiel die Entscheidung, wer beim deutschen Vorentscheid für den diesjährigenauf der Bühne stehen wird und sich dem Online-Voting der KiKA-Zuschauer stellen wird: Die zehnjährige Marta aus Bad Salzuflen, die zwölfjährige Pauline aus der Nähe von Koblenz und die 13-jährige Emilie aus Homburg. Die drei Mädchen habe es in die Casting-Showgeschafft, die der KiKA am 10. September um 19:30 Uhr live aus Erfurt überträgt.Dann entscheidet sich, wer als erst zweiter deutscher Teilnehmer 19. «Junior ESC» im Dezember 2021 teilnehmen darf. Die Entscheidung liegt beim KiKA-Publikum, das per Online-Voting entscheidet. Auch den Siegersong bestimmt das Publikum. Aus vier verschiedenen für den «Junior ESC» komponierten Songs tragen die Kandidatinnen jeweils zwei vor, die sie sich vorab aussuchen. Zuvor gibt auch eine Fachjury den Sängerinnen noch ein paar Tipps mit auf den Weg. Die Jury besteht aus dem jungen Musiker Gabriel Kelly, der Influencerin und Sängerin Selina Mour und Hannah aus der KiKA-Serie «TanzAlarm». Moderiert wird die Live-Show von Jessica Schöne und Ben Blümel.Nähere Infos zu den Kandidaten erhalten interessierte Musik-Fans schon am morgigen Donnerstag, 5. August, ab 20:00 Uhr. Dann stellt «KiKA Live»-Moderator Ben Blümel in der einstündigen Sendung die drei Finalistinnen vor und beantwortet mit ihnen im KiKA-Chat Fragen der Zuschauer. Die Casting-Show «Junior ESC - Wer fährt nach Paris» wird im Central Club in Erfurt produziert.