Zum Bundesliga-Auftakt: Seven.One startet UHD-Kanal

TV-News

Auf dem neuen Kanal ProSiebenSat.1 UHD, der über HD+ empfangbar ist, sollen UHD-Inhalte der Seven.One Entertainment Group gebündelt werden.

Die Seven.One Entertainment Group legt in Zukunft mehr Wert auf hochauflösende Bildqualität, indem sie ab dem 13. August auf dem neuen Event-Kanalalle UHD-Inhalte bündelt. Los geht es via Astra-Satellit bei HD+ direkt mit dem Bundesliga-Auftakt zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München, das im Free-TV bei Sat.1 übertragen wird. Neben Live-Sport sollen auf dem Kanal zukünftig ausgewählte Sender-Highlights parallel zur Ausstrahlung in SD und HD auch in der höchsten Bildqualität UHD mit HDR zu sehen sein.Für Kunden der Plattform HD+ entstehen durch die Einführung keine zusätzlichen Kosten, der neue Sender steht ohne Aufpreis zur Verfügung. „Immer mehr Haushalte entscheiden sich für optimale Bildqualität. Das zeigt auch der Erfolg unserer HD-Sender. Mit ProSiebenSat.1 UHD zünden wir die nächste Evolutionsstufe und erweitern die Zusammenarbeit mit unserem Partner HD+ in diesem Bereich. Das Angebot werden wir schrittweise ausbauen, sodass immer mehr Menschen die Highlights unserer Sender in UHD-Auflösung sehen können“, sagt Nicole Agudo Berbel, Geschäftsführerin und Chief Distribution Officer Seven.One Entertainment Group, in einer Mitteilung.Christoph Mühleib, Geschäftsführer von Astra Deutschland, fügt hinzu: „Zusammen mit der Seven.One Entertainment Group setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Branche: Denn ProSiebenSat.1 UHD vereint die UHD-Highlights mehrerer Sender in einem Angebot – angefangen mit Top-Spielen der Fußball-Bundesliga. Damit empfangen HD+ Kund:innen künftig also drei UHD-Sender. Durch die immer größere Auswahl an UHD-Angeboten via Satellit bieten wir Zuschauer:innen wie Handelspartner:innen somit einen echten Mehrwert ohne Mehrkosten.“Nach dem Bundesliga-Auftakt soll auf dem Sender auch am 17. August der Supercup 2021 mit Borussia Dortmund und Bayern München zu sehen sein. Weitere Inhalte wurden noch nicht genannt, die Rede war lediglich von „ausgewählten Show-Highlights, Spielfilmen, Serien und Dokumentationen“.