Reality-Streamer hayu jetzt über Xbox verfügbar

Vermischtes

Der Streamingdienst hayu aus dem Hause NBCUniversal, der auf Reality-TV setzt, ist nun über die Microsoft-Spielekonsole verfügbar.

Bei den meisten Streamingdiensten ist es Standard, dass Zuschauer das Angebot über eine Spielekonsole abrufen können. Bei hayu, dem werbefreien SVOD-Dienst, der sich auf Reality-Shows wie «The Real Housewives» oder «Keeping Up With the Kardashians» konzentriert, war das bislang noch nicht der Fall. Das ändert sich nun, denn NBCUniversal International gab bekannt, dass hayu ab sofort über Xbox-Konsolen verfügbar ist.Damit ist die hayu-App nun in 22 Ländern im Microsoft-Store abrufbar – auch in Deutschland, Österreich und Schweiz. In Deutschland ist der Reality-Streamer seit Februar eigenständig am Start. Zuvor konnten Nutzer den Dienst bei Amazon Prime Video als Zusatz-Kanal buchen.„Das Jahr 2021 ist ein unglaubliches Jahr für hayu: Wir feiern unser fünftes Betriebsjahr in Großbritannien, Irland und Australien, unseren Start in neue Gebiete und unsere Ausweitung des weltweiten Vertriebs durch Partnerschaften mit Unternehmen und Geräteherstellern", erklärt Hendrik McDermott, Managing Director von hayu. „Diese spannende Partnerschaft mit Xbox – dem ersten Konsolenpartner von hayu – macht uns auf noch mehr Endgeräte verfügbar und den Dienst noch zugänglicher. Durch die branchenführende Konsolenpalette von Xbox und den Microsoft Store auf Xbox können Reality-Fans ein nahtloses und bequemes Seherlebnis der besten Reality-Shows genießen – und das alles über einen einzigen Entertainment-Hub.“hayu wird im Microsoft Store auf Xbox auf Xbox One Konsolen sowie Xbox Series X|S erhältlich sein.