RTLZWEI entscheidet den Kampf für sich und zieht an der «Bachelorette» vorbei

Quotennews

In den drei Wochen zuvor verpasste der Sender mit dem «Kampf der Realitystars» den Sieg stets knapp, doch diese Woche war es nun sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe so weit.



Der Kampf zwischen den beiden Formatenundsetzte sich auch in dieser Woche fort. Bei RTL standen für die Bachelorette Maxime Herbord gleich drei Einzeldates an. Mit dabei waren eine Bootsfahrt, Kuchen essen sowie ein romanisches Dinner. Das Format tut sich jedoch weiterhin schwer. In der vergangenen Woche reichten 1,21 Millionen Fernsehende gerade einmal für einen mauen Marktanteil von 4,8 Prozent. Bei den 0,65 Millionen Jüngeren wurde eine passable Quote von 10,5 Prozent gemessen.Während bei RTL also noch deutlich Luft nach oben ist, freut sich RTLZWEI auch in der vierten Woche über ein tolles Ergebnis. Mit 1,19 Millionen Zuschauern wurde die Reichweite der Konkurrenz nur knapp verpasst, mit sehr starken 4,9 Prozent Marktanteil hatte der Sender sogar knapp die Nase vorne. Außerdem bedeuteten 0,61 Millionen Umworbene eine herausragende Sehbeteiligung von 10,1 Prozent.In den Wochen zuvor verpasste RTLZWEI den Sieg somit immer haarscharf, doch in dieser Woche war es so weit und die Realityshow zog sogar recht deutlich an der Datingshow vorbei. RTL verlor deutlich an Reichweite und kam somit nur auf 1,13 Millionen Neugierigen und eine niedrige Quote von 4,6 Prozent. Dies war gleichzeitig das schlechteste Ergebnis seit Beginn der Ausstrahlung des Formats. Das Konkurrenzprogramm überzeugte 1,33 Millionen Zuschauer und landete somit bei einem hervorragenden Marktanteil von 5,5 Prozent. Auch in der Zielgruppe ging der Sieg knapp an RTLZWEI. Hier standen sich 0,62 Millionen Werberelevante mit soliden 10,8 Prozent Marktanteil und 0,64 Millionen Jüngeren mit einer ausgezeichneten Quote von 11,4 Prozent gegenüber.