ARD erweitert Führungsteam der Programmdirektion

Köpfe

Vom Bauer-Verlag kommt Annika Quisbrock und von ProSiebenSat.1 wechselt Kevin Amour zur öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt.

Die ARD hat zwei Neuzugänge für die Programmdirektion angekündigt. So wird zum 1. Oktober Kevin Amour in der ARD-Programmdirektion in München starten. Er wird zusammen mit dem Head of Content der ARD-Mediathek von ARD online, Jonas Schlatterbeck, als neue Doppelspitze die integrierte Programmplanung (linear und non-linear) für Das Erste und die ARD Mediathek leiten. Amour kommt von der privaten Konkurrenz von der ProSiebenSat.1 Media SE, wo er in den vergangenen Jahren unter anderem als Senior Manager Programming Acquisitions und als Director Content Strategy gearbeitet hatte.Zuletzt war er seit 2020 als Vice President Content für die Seven One Entertainment Group tätig. Kevin Amour löst Andrea Wich ab, die zum 1. September zum Bayerischen Rundfunk (BR) wechselt und dort die Leitung der Planungskoordination ARD-Alpha und 3sat übernimmt.Einen Monat später nimmt Annika Quisbrock ihre Tätigkeit als Leiterin des gesamten Kommunikationsbereichs in der ARD-Programmdirektion auf. Die studierte Medienwissenschaftlerin war nach einem Management-Trainee-Programm bei Gruner + Jahr dort ab 2008 verantwortlich im Marketing tätig. 2011 wechselte sie zum Bauer Verlag, wo sie derzeit als Head of Marketing den Bereich "Innovation" leitet. Sie startet ab 1. November 2021 bei der ARD-Programmdirektion.