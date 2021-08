Kerry Washington übernimmt die Hauptrolle in «Rockaway»

US-Fernsehen

Nichelle Tramble Spellman steuert das Drehbuch für die Netflix-Produktion bei.

Die Emmy-Preisträgerin Kerry Washington übernimmt die Hauptrolle des kommenden Netflix-Films, den sie auch zusätzlich produzieren wird. Das Werk basiert auf Diane Cardwells Memoiren „Rockaway: Surfing Headlong Into a New Life“, die von Nichelle Tramble Spellman, der Schöpferin der AppleTV+-Serie «Truth be Told», geschrieben wird.In dem Film spielt Washington eine in Manhattan lebende Journalistin, die während eines Routineauftrags unerwartet die transzendente Kraft des Surfens entdeckt und sich auf der Flucht vor dem bequemen Leben, das sie immer kannte, in ein Leben der Romantik und Selbstfindung im eklektischen Rockaway Beach begibt.«Rockaway» wird produziert von Liza Chasin von 3dot Productions, die einen mehrjährigen Vertrag mit Netflix hat, Washington und Pilar Savone für Simpson Street und Todd Shuster für Aevitas Entertainment. Cardwell und Margaret Chernin fungieren als ausführende Produzenten.