«Last Dance»-Macher arbeiten an Weltraum-Doku

US-Fernsehen

Die Dreharbeiten begleiten unter anderem die SpaceX-Dragon-Mission.

Netflix will hoch hinaus und hat sich aus diesem Grund mit dem Team der Michael-Jordan-Doku-Serie «The Last Dance» zusammengeschlossen. Innerhalb der Seriewerden die verantwortlichen Produzenten die SpaceX-Dragon-Mission Inspiration4 im September 2021 begleiten. Bei der dreitätigen Mission werden vier Zivilisten ins All mitgenommen.Im Gegensatz zu den jüngsten Flügen der Milliardäre Richard Branson und Jeff Bezos wird die SpaceX-Mission deutlich tiefer in den Weltraum vordringen. Im Gegensatz zu vielen anderen Dokumentationen von Netflix wird die Version sehr zeitnah produziert. Die Serie beginnt mit der Auswahl der vier Besatzungsmitglieder, gefolgt von einem kommerziellen Astronautentraining und schließlich dem Start. Die letzte Folge wird kurz nach Abschluss der Mission ausgestrahlt und zeigt Aufnahmen aus dem Inneren des Raumschiffs von der Reise und der Rückkehr zur Erde.Die ersten beiden Episoden von «Countdown: Inspiration4 Mission To Space» werden am 6. September ausgestrahlt, gefolgt von den Episoden drei und vier am 13. September. Der Start von Inspiration4 ist für den 15. September geplant; die letzte Folge wird Ende des Monats veröffentlicht.