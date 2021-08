Hulu schnappt sich Emmy-Roberts-Drama

US-Fernsehen

Die neue Drama-Serie wird beim Disney-Streamingdienst in Serie gehen.

Basierend auf dem Roman von Carola Lovering hat sich der Disney-Streamingdienst Hulu die Rechte an dem Formatgesichert. Grace Van Patten wird die Hauptrolle in der Serie spielen, Emma Roberts ist die ausführende Produzentin. Die Serie wurde erstmals vor knapp einem Jahr vorgestellt, da Roberts beim Abschluss eines First-Look-Deals davon sprach.Die Serie folgt einer turbulenten, aber berauschenden Beziehung, die sich im Laufe von acht Jahren entwickelt. Als Lucy Albright (Van Patten) und Stephen DeMarco sich am College kennenlernen, befinden sie sich in jenem prägenden Alter, in dem scheinbar alltägliche Entscheidungen zu unwiderruflichen Konsequenzen führen. Obwohl ihre Beziehung wie eine typische Campus-Romanze beginnt, verstricken sie sich schnell in eine süchtig machende Affäre, die nicht nur ihr Leben, sondern auch das aller anderen Menschen um sie herum dauerhaft verändern wird.Meaghan Oppenheimer wird als ausführende Produzentin fungieren und den Pilotfilm schreiben. Roberts und Belletrist-Mitbegründerin Karah Preiss sind zusammen mit Laura Lewis für Rebelle Media und Shannon Gibson für Vice Studios ausführende Produzenten. 20th Television ist das Studio, das die Serie dreht.