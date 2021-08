«Hacks»-Star Poppy Liu ist bei «Dead Ringers» dabei

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird neben Rachel Weiz in der Amazon-Serie spielen.

Wie das amerikanische Fachblatt ‚Variety‘ vermeldet, hat sich die Schauspielerin Poppy Liu der Besetzung der Amazon-Serieangeschlossen. Sie gesellt sich zu der bereits angekündigten Serienhauptdarstellerin Rachel Weisz und dem kürzlich angekündigten Darsteller Michael Chernus. Die Serie wurde bei dem Streamingdienst im August 2020 mit einer direkten Serienbestellung angekündigt.In der Serienversion wird Weisz die doppelte Hauptrolle von Elliot und Beverly Mantle spielen, Zwillinge, die alles miteinander teilen: Drogen, Liebhaber und den unerbittlichen Wunsch, alles zu tun, was nötig ist, einschließlich der Überschreitung der Grenzen der medizinischen Ethik in dem Bemühen, veraltete Praktiken in Frage zu stellen und die Gesundheitsfürsorge für Frauen an die Spitze zu bringen.Amazon und Annapurna Television werden produzieren. «Dead Ringers» ist ein modernes Remake des gleichnamigen Films von David Cronenberg aus dem Jahr 1988.