Quotencheck

Das Format ist eigentlich am Sonntag bei RTL beheimatet, musste aber zuletzt im Tagesprogramm aushelfen.

In den vergangenen Jahren ließ der Kölner Fernsehsender mehrere Staffeln des Formatesproduzieren. Das Reality-Format ist mit Patrick Hufen, Timo Heimann, Heinz Dederichs und Ralph Schweder besetzt. Das Format wurde ursprünglich in der ehemaligen Reportage-Sendung «30 Minuten Deutschland» ausgestrahlt, ehe es am Sonntag oder Mittwoch an den Start ging. Einige Episoden wurden auch am Samstagnachmittag wiederholt.Seit dem 26. April 2021 setzt RTL gleich auf zwei Episoden im Programm. Werktags gegen 11.00 Uhr läuft die Vortageswiederholung, ehe um 16.30 Uhr eine alte Ausgabe läuft. Die Sendeplatzpremiere am Montag im April holte 0,60 Millionen Zuschauer. Mit 0,24 Millionen für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich ganz gute 10,3 Prozent. Einen Tag später wurden nur noch 8,1 Prozent Marktanteil erzielt.Die kommenden drei Folgen erreichten allerdings Werte über der magischen Zehn-Prozent-Marke. 12,4, 10,7 und 10,1 Prozent erzielte der Sender RTL mit den alten Episoden. Die Reichweiten bei den jungen Menschen lagen bei 0,25, 0,27 und 0,26 Millionen. Es stimmt: Die Performance der «Versicherungsdetektive» läuft bei RTL nur unterdurchschnittlich, die Reichweiten sind ausbaufähig. Aber eigentlich sind die Inhalte längst abgeschrieben, mit jeder weiteren Wiederholung verdient der Sender einfach Geld.Bis zur UEFA Europameisterschaft, die in diesem Jahr über den gesamten Kontinent ausgetragen worden ist, hatten sich die Werte eingependelt. Zwischen dem Start der Reruns und dem 2. Juni 2021 fuhr man zwischen 7,9 und 12,5 Prozent Marktanteil ein. Schon am Donnerstag, den 10. Juni 2021, ging es abwärts. Um 18.00 Uhr spielte die deutsche Mannschaft, weshalb schon im Vorfeld die Zuschauer zu den öffentlich-rechtlichen Sendern wechselten. Nur 0,11 Millionen Umworbene waren dabei, der Marktanteil lag bei schlechten 5,5 Prozent.Obwohl acht Tage später „nur“ Türkei gegen Wales im Ersten lief und Das Erste um 17.00 Uhr die Zusammenfassung von Finnland gegen Russland zeigte, rutschte man noch einmal ab. Nur 5,1 Prozent Marktanteil holten «Die Versicherungsdetektive» bei RTL. Nach der UEFA Euro 2020 zogen die Marktanteile wieder an, zeitweise fuhr man Werte über den zehn Prozent Marktanteil ein.Unterm Strich war die Wiederholung von «Die Versicherungsdetektive» mit 0,57 Millionen Fernsehzuschauern und 5,1 Prozent Marktanteil ein enttäuschendes Ergebnis. 0,21 Millionen Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, der Marktanteil lag bei 9,3 Prozent. Solange RTL nicht dauerhaft seinen Nachmittag mit Reruns füllt, ist dieses kurze Kapitel durchaus zu verkraften. Seitdem die Corona-Zahlen im Frühjahr massiv gefallen sind, haben viele Deutsche ohnehin Lust nach der Arbeit Zeit mit Freunden zu verbringen.