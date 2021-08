Bastian Pastewkas ProSieben-Show sehen 1,59 Millionen

Quotennews

Die fast dreistündige Sendung der Florida TV kam bei den Umworbenen auf einen tollen Marktanteil.

Die Unterföhringer Fernsehstation ProSieben setzte bereits zum neunten Mal in diesem Jahr auf. In der vergangenen Woche musste sich Joachim Winterscheidt Comedy-Star und Filmliebhaber Bastian Pastewka geschlagen geben, der dafür in dieser Woche die Moderation übernahm und die Sendung nach seinen Vorlieben gestalten durfte.Es schalteten 1,59 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren ein, der Marktanteil bei den ab drei Jährigen lag bei guten 6,6 Prozent. Die ersten drei Episoden verbuchten Reichweiten zwischen 1,20 und 1,43 Millionen, die Marktanteile lagen bei 5,2 bis 6,2 Prozent. Nun fuhr die Florida TV-Produktion, die zwischen 20.15 und 23.05 Uhr lief, 1,03 Millionen umworbene Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei fabelhaften 16,8 Prozent. Die Sommer-Staffel kann allerdings nicht mit den Werten der Winter-Season mithalten. Übrigens: Nächste Woche ist Rapperin Shirin David erstmals Moderatorin der Show.Im Anschluss wiederholte ProSieben noch das Finale vonund. Nur 0,24 sowie 0,04 Millionen Menschen ab drei Jahren wollten die zwei Sendungen sehen, die 0,10 und 0,01 Millionen junge Menschen anlockten. Die Formate, die schon am Donnerstag ein riesiger Flop waren, kamen in der Nacht auf Mittwoch auf 3,8 sowie 0,8 Prozent.