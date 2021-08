Trotz Corona-Befund am «DSDS»-Set keine Produktionspause

TV-News

Am Montag mussten die aktuellen «Deutschland sucht den Superstar»-Dreharbeiten in Burghausen unterbrochen werden – wegen eines positiven Corona-Tests eines Mitarbeiters. Darum gibt es dennoch keine Produktionspause.

Seit Sonntag finden in Burghausen die Dreharbeiten für die neue-Staffel statt, für die Dieter Bohlen bekanntlich nicht mehr vor der Kamera stehen wird. Stattdessen sitzen Ilse DeLange, Toby Gad und Florian Silbereisen in der Jury der Castingshow. Am Montag mussten die Dreharbeiten allerdings unterbrochen werden, denn wie RTL via Twitter mitteilte, gab es einen positiven Corona-Test eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin. Genau Details nannte der Kölner Sender nicht.Gleichzeitig schob man aber auch eine Entwarnung hinterher: „Das Gesundheitsamt hat inzwischen Entwarnung gegeben: Die Viruslast ist auf eine Infektion im Frühjahr zurückzuführen“, so der Tweet. Daher werde die Produktion am heutigen Dienstag ohne längere Pause fortgesetzt.In der neuen Staffel möchte sich «DSDS» „nah am Publikum, nah an den Fans“ zeigen und hat deshalb seine Zelte direkt auf dem Marktplatz in Burghausen aufgeschlagen – oder besser: einen Glaskasten. War man im vergangenen Jahr noch auf einem Boot unterwegs und sammelte dabei die angehenden Superstars vom Ufer ein, lädt man sie nun in einen gläsernen Kubus ein, bei dem Zuschauer von außen einen Blick auf das Geschehen im Inneren erhaschen können. Allerdings ist der Glaswürfel schalldicht, sodass man sich auf die Einschätzungen der neuen Jury erst im Fernsehen erfahren wird.