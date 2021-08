Die Gang macht weiter: «American Idol»-Jury komplett

US-Fernsehen

Bei der 20. Staffel ist unter anderem wieder Pop-Ikone Katy Perry an Bord.

Für die 20. Season der Musik-Castingshowwerden Luke Bryan, Katy Perry, Lionel Richie sowie der Moderator Ryan Seacrest vor der Kamera stehen. Die Produktion soll im Frühjahr 2022 wieder im Fernsehen zu sehen sein. Zwischen 6. August und 21. September 2021 finden Online-Casting in verschiedenen US-Bundesstaaten statt. Unter anderem auch für Alaska und Hawaii, wie die Produktionsfirma mitteilte."Luke, Katy, Lionel und Ryan sind Musik- und Branchenikonen, die zum Synonym für «Idol» auf ABC geworden sind", so Rob Mills, Executive Vice President, Unscripted and Alternative Entertainment, Walt Disney Television. "Ihre Starpower ist unübertroffen, und ihre Unterstützung ist ein Geschenk für unsere Kandidaten, die in den vergangenen vier Staffeln sehr von ihrer Weisheit profitiert haben - und sie sind bereit, es wieder zu tun. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass dieses Dreamteam zu Beginn einer bedeutenden Staffel sein Vermächtnis bei «Idol» offiziell zementiert hat.""Wir sind begeistert, dass Katy, Lionel, Luke und Ryan wieder dabei sind, um unser nächstes «American Idol» zu entdecken", sagte Eli Holzman, Executive Producer von Industrial Media, zu dem der «Idol»-Produzent 19 Entertainment gehört. "Dieses Dreamteam hat einige der talentiertesten «Idol»-Kandidaten in der Geschichte der Serie ausgewählt und betreut, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wen sie als nächstes finden werden."