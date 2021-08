Primetime-Check

Wie schlug sich «Die Kanzlei» im Ersten? War «Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt» bei Sat.1 erfolgreich?

Auch in dieser Woche eröffnete Das Erste das Hauptprogramm mitund, die auf 3,71 sowie 4,23 Millionen Zuschauer kamen. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 6,7 sowie 7,3 Prozent Marktanteil ein, beim Gesamtpublikum lag man bei 13,9 und 15,8 Prozent.und dieerzielten 11,8 sowie 11,1 Prozent, bei den jungen Zuschauern wurden 5,0 und 7,0 Prozent ermittelt. Die Reichweiten beliefen sich auf 2,76 und 2,07 Millionen.underreichten unterdessen 2,73 sowie 2,46 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 10,3 sowie 9,1 Prozent. Beim jungen Publikum ergatterte man 7,6 und 9,3 Prozent. Unterdessen erlangte das3,56 Millionen Zuschauer und 15,5 Prozent, bei den jungen Leuten wurden 11,8 Prozent erzielt. Eine weitere-Folge kam auf 0,86 Millionen Zuschauer, bei den jungen Menschen standen bei Sat.1 5,3 Prozent auf der Uhr.brachte 1,38 Millionen Zuschauer zu RTL, der Marktanteil lag bei den jungen Leuten bei 11,2 Prozent.wollten 1,59 Millionen Zuschauer sehen, mit 1,03 Millionen jungen Zuschauern verbuchte ProSieben 16,8 Prozent. Gleich zwei-Folgen sorgten für 0,98 und 0,89 Millionen, die Marktanteil in der Zielgruppe beliefen sich auf 8,4 und 7,2 Prozent.Die Premiere vonlockte 0,45 Millionen Menschen zu RTLZWEI, der Marktanteil belief sich bei den jungen Menschen bei 3,6 Prozent. Der Spielfilmsorgte bei Kabel Eins für 0,61 Millionen, in der Zielgruppe fuhr man 4,0 Prozent Marktanteil ein.