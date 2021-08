Diese Kandidaten sind bei «Promi Big Brother» dabei

TV-News

Sat.1 hat die ersten acht Kandidaten von «Promi Big Brother» bekannt gegeben. Mit dabei ist tatsächlich Melanie Müller.

Vor etwas mehr als einem Monat leakte die ‚Bild‘-Zeitung die ersten vier Namen, die in der am Freitag startenden-Staffel dabei sein würden ( Quotenmeter berichtete ), darunter waren Danni Büchner, Melanie Müller, Eric Sindermann und Marie Lang. Diese Namen wurden am Dienstagmorgen von Sat.1 nur teilweise bestätigt. Der Sender gab die ersten acht Kandidaten bekannt, die in diesem Jahr ins Weltall geschickt werden. Tatsächlich werden Ballermann-Sängerin Melanie Müller und Ex-Handballer Eric Sindermann dabei sein. Für Büchner und Lang gab es derweil (noch) keine Bestätigung, aber es fehlen auch noch vier Kandidaten, um das dutzend Teilnehmer voll zu machen. Eine weitere oder ein weiterer soll am Donnerstag bekannt gegeben werden.Neben Müller und Sindermann ist ab dem 6. August auch Ina Aogo zu sehen, die von Sat.1 als „Königin der Spielerfrauen“ angekündigt wurde. Zudem wird die ehemalige Lottofee Heike Maurer ins All geschossen. Von Astro TV wird Hellseher und Medium Daniel Kreibich dabei sein. Auch die klassischen aus dem Reality-TV bekannten Sternchen dürfen nicht fehlen. Mit Mimi Gwozdz hat sich «Promi Big Brother» die «Bachelor»-Gewinnerin von 2021 gesichert, die nach der finalen Rose allerdings abserviert wurde. Daher will sie „den Leuten auch mal zeigen, dass ich noch eine ganz andere Seite habe als die Heulsuse Mimi vom «Bachelor»“. Bekannt aus «Bauer sucht Frau» und «Das Sommerhaus der Stars» ist Uwe Abel dabei, Ralf Rachek erlangte seinen Promistatus durch die Teilnahem an «Die Bachelorette» (2018) und «Bachelor in Paradise», wo er sich in der Sendung outete.Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die Sendung auch in diesem Jahr, von der so viele Primetime-Ausgaben wie noch nie bei Sat.1 laufen werden. Von den insgesamt 22 «Promi Big Brother»-Sendungen werden zwölf zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr zu sehen sein. Nach jeder Ausgabe sendet Sat.1 zudem zur täglichen Nachlese