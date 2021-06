Die ersten «Promi Big Brother»-Teilnehmer stehen wohl fest

TV-News

Bestätigt ist zwar noch nichts, doch 'Bild' will die ersten vier Kandidaten der ersten Staffel in Erfahrung gebracht haben.

In genau sechs Wochen, am 6. August, startet bekanntlich die-Staffel in Sat.1 . Der Unterföhringer Sender hat sich bislang noch nicht zu den diesjährigen Kandidaten geäußert, dafür hat die ‚Bild‘-Zeitung die ersten vier der insgesamt zwölf Namen verraten. Seitens Sat.1 steht eine offizielle Bestätigung allerdings noch aus. Laut dem Boulevardblatt zieht die ehemalige «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Teilnehmerin Danni Büchner in den Container ein. Sie wurde einst durch die VOX-Sendung «Goodbye Deutschland» bekannt.Als weitere «Promi BB»-Kandidatin wurde Melanie Müller auserkoren, die ebenfalls schon an der RTL-Dschungelshow teilnahm und sich 2014 sogar die Krone aufsetzte. Sie kann zudem auf Reality-Erfahrung aus Shows wie «Promis unter Palmen», «Like Me – I’m Famous» und «Der Bachelor» zurückgreifen. Außerdem wird laut dem Bericht Ex-Handballer Eric Sindermann zu sehen sein. Für die große Karriere hatte es allerdings nie gereicht, weswegen er heute das Modelabel „Dr. Sindsen“ betreibt. Ebenfalls ein Händchen für Mode hat Marie Lang. Hauptberuflich ist sie allerdings Kickboxerin. Aktuell ist sie Weltmeisterin in den Gewichtsklassen bis 60,0 kg und bis 62,5 kg. Anfang des Jahres verlor sie ihren Titel in der Klasse bis 65 kg.Wie erwähnt, steht eine offizielle Bestätigung seitens des Senders noch aus. Fest steht bislang nur, dass es in diesem Jahr so viel «Promi Big Brother» wie noch nie bei Sat.1 gab. Neben zwölf Live-Primetime-Ausgaben wird es im Anschluss an die insgesamt 22 Folgen auch «Promi Big Brother - Late Night Show» in Sat.1 geben, die von Melissa Khalaj und Jochen Bendel präsentiert wird. Die regulären Ausgaben werden von Marlene Lufen und Jochen Schropp moderiert. Den Titelsong steuert David Hasselhoff bei ( Quotenmeter berichtete ).