«Redezeit»: Franca Lehfeldt und Heiner Bremer starten Wahl-Podcast

Vermischtes

Audio Alliance hat einen neuen Podcast gestartet, der sich um die anstehende Bundestagswahl dreht. Insind Franca Lehfeldt und Heiner Bremer von RTL und ntv zu hören, die sich über mögliche Szenarien nach der Wahl unterhalten. Sie gehen unter anderem der Frage nach, wie sich das Leben der Bürger verändern würde, wenn es eine grüne, rote oder schwarze Regierung gäbe. In der ersten Folge dreht sich vieles um das Thema Wahlkampf und wie die Parteien die Wählenden gewinnen wollen. Auch die sich ausbreitende Delta-Variante sowie die Europameisterschaft wird thematisiert.„Heiner Bremer und ich wollen die Hörer nicht belehren, sondern aus zwei Perspektiven den Wahlkampf erzählend einordnen. Einmal aus der Sicht des Urgesteins, das die langen Linien beurteilt, einmal durch die Newcomerin, die die neusten Gerüchte auf den Fluren der Hauptstadt kennt. Mal Generationendialog, mal Generationenkonflikt – unser Ziel ist immer, dass unsere Hörer sich ein eigenes Bild machen können“, erklärt Franca Lehfeldt die Herangehensweise des Podcasts. «Redezeit» ist ab sofort und jeden Freitag neu bei Audio Now und allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.Zudem ergänzt Johannes Hillje die Berichterstattung der Mediengruppe RTL . Der Politik- und Kommunikationsberater wird unter dem Titel „Hilljes Wahlkampfcheck“ eine Kolumne bei ntv.de starten, in der er die nächsten Monate die Perfomance der Parteien und Kanzlerkandidaten kommentiert. Die erste Text ist bereits in dieser Woche erschienen. Darin betrachtet Hillje das Wahlprogramm der Union.