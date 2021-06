Wiederholung von «Promi Shopping Queen» überzeugt nicht

Quotennews

So wenige Zuschauer hatten selten für eine Ausgabe des Formats eingeschalten. Doch auch Kabel Eins erging es mit «Trucker Babes» nicht viel besser.



VOX sendete am gestrigen Abend eine Wiederholung der Show.Mit dabei waren Schauspielerin Anja Kruse, Fernsehmoderatorin Marie Amière und All-Around-Talent Joyce Ilg. Guido Maria Kretschmer gab für die Ausgabe folgendes Motto vor: Mädels haben die Hosen an! Ob Culotte, Trackpants oder Paperbag – Kreiert einen stylischen Look rund um die neuen Must-Have-Hosen! Zuletzt hatten die Wiederholungen dieses Formats recht wenig Erfolg. Zwei Wochen zuvor reichten 0,69 Millionen Fernsehende nur für einen mauen Marktanteil von 2,7 Prozent. Bei den 0,25 Millionen Jüngeren wurden nicht mehr als schwache 3,5 Prozent gemessen.Doch selbst auf diesem niedrigen Niveau hielt sich das Format nicht, sondern stürzte am gestrigen Abend noch deutlicher ab. Es blieben nicht mehr als 0,43 Millionen Zuschauer übrig, was einen Rückgang auf mickrige 1,6 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Mit 0,19 Millionen Umworbenen verfolgten auch nur wenige aus der Zielgruppe die Sendung, weswegen der Sender gerade einmal miese 2,4 Prozent verbuchte. Auch das Magazin, welches für gewöhnlich für starke Quoten sorgt, kam nicht über akzeptable 3,8 sowie maue 3,9 Prozent Marktanteil hinaus. Das Publikum bestand folglich aus 0,49 Millionen Menschen und 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen.Kabel Eins setzte auf zwei wiederholte Folgen der Soap, konnte jedoch auch damit ernüchternde Ergebnisse nicht verhindern. Zunächst war bei 0,54 Millionen Fernsehenden ein niedriger Marktanteil von 1,9 Prozent möglich. Später verbesserte sich der Sender bei 0,39 Millionen Interessenten auf mäßige 2,3 Prozent. Die Reichweite in der Zielgruppe fiel von 0,20 auf 0,14 Millionen Menschen zurück. Somit wurden schwache Quoten von 2,3 und 2,6 Prozent eingefahren.