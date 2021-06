«How to Sell Drugs Online (Fast)»: Dritte Staffel kommt im Juli

Vermischtes

Wie schon die zweite Staffel der deutschen Netflix-Serie startet auch die dritte Runde Ende Juli und hat einen Neuzugang mit an Bord.

So Leute, mir hat da ein Vöglein was gezwitschert... How to Sell Drugs Online (Fast), Staffel 3, ab 27. Juli! pic.twitter.com/wvWPZmGsEU — netflixde (@NetflixDE) June 28, 2021

Netflix hat die neue Staffel der deutschen Erfolgsseriebekannt gegeben. Demnach wird die dritte Runde am 27. Juli Premiere feiern, wie im Vorjahr also starten die neuen Folgen Ende Juli. Die Nachricht über eine Fortsetzung der laut Netflix erfolgreichsten deutsche Original-Serie wurde übrigens kurz nach dem Erscheinen der zweiten Staffel bekannt.In der dritten Staffel von «How to Sell Drugs Online (Fast)» steht Moritz völlig allein da und versucht verzweifelt, sich als CEO von MyDrugs an der Macht zu halten. Als sich Lennys Gesundheitszustand verschlechtert, legen die Jungs ihre Streitigkeiten bei, um Geld für seine Behandlung aufzutreiben. Netflix teasert demnach an: „Doch es lauern neue Gefahren.“ Alt bekannt sind dagegen die Showrunner und ausführenden Produzenten Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer, die die dritte Runde umsetzten. Als Regisseur fungierte erneut Arne Feldhusen. Vor der Kamera standen erneut Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis, Damian Hardung, Lena Klenke und Lena Urzendowsky. Neu mit zum Cast gehört Langston Uibel, der aus «Dogs of Berlin» und «Unorthodox» bekannt ist.Wem das an deutscher Netflix-Fiction nicht genug ist, der darf sich bereits ab dem 9. Juli über die zweite Staffel der Drama-Serieauf dem kalifornischen Streamingdienst freuen. In den sechs neuen Folgen muss Mia plötzliche Veränderungen in ihrem Leben bewältigen. Doch sie wird von Erinnerungslücken, Zeitmangel und beunruhigenden Vision geplagt.